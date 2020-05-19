В Москве заработали 99% ранее закрытых предприятий

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Практические все московские промышленные предприятия — почти 99% — из числа закрывшихся в связи с эпидемией коронавируса возобновили свою работу. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов, передает ТАСС.

«С 12 мая к работе вернулись промышленные предприятия города: из 720 крупных и средних предприятий промышленности сейчас работают 711», — сказал он.

По словам Ефимова, в период нерабочих дней в Москве продолжали работать 350 предприятий, которые обеспечивали город продуктами, лекарствами, материалами для больниц и другими товарами первой необходимости.

После 12 мая, когда закончился период нерабочих дней, восстановило работу еще 361 предприятие. По словам Ефимова, в мэрии провели исследование и выделили три группы организаций по степени ущерба, понесенного из-за эпидемии.