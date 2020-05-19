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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве заработали 99% ранее закрытых предприятий

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Практические все московские промышленные предприятия — почти 99% — из числа закрывшихся в связи с эпидемией коронавируса возобновили свою работу. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов, передает ТАСС.

«С 12 мая к работе вернулись промышленные предприятия города: из 720 крупных и средних предприятий промышленности сейчас работают 711», — сказал он.

По словам Ефимова, в период нерабочих дней в Москве продолжали работать 350 предприятий, которые обеспечивали город продуктами, лекарствами, материалами для больниц и другими товарами первой необходимости.

После 12 мая, когда закончился период нерабочих дней, восстановило работу еще 361 предприятие. По словам Ефимова, в мэрии провели исследование и выделили три группы организаций по степени ущерба, понесенного из-за эпидемии.

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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

«На основании этого сейчас прорабатываются меры поддержки как целых отраслей, так и отдельных предприятий», — сообщил заммэра. Он добавил, что в фармацевтике и производстве медицинских изделий наблюдается рост отгрузки товаров на 5%, а зарплаты работников пищевой промышленности выросли на 8%.

Ранее 18 мая Ефимов сообщал, что на фоне распространения коронавирусной инфекции снижение доходов бюджета Москвы в первые четыре месяца 2020 года составило 7,6%.

Изначально в мэрии рассчитывали на рост доходов на 8%. В абсолютных цифрах московская казна недополучила 140 млрд руб. По итогам года эта сумма может вырасти до 600 млрд руб.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, Владимир Ефимов, коронавирус
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