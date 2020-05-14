Власти заявили о неготовности Москвы к открытию парикмахерских

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Власти Москвы пока не собираются открывать салоны красоты и парикмахерские из-за ситуации с коронавирусом в городе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин назвал салоны красоты и парикмахерские «самыми проблемными с точки зрения распространения вируса» организациями. «Поэтому Роспотребнадзором изданы специальные требования по переходу к этапам разрешения работы такого рода заведений. Ситуация в городе должна соответствовать всем требованиям, и Москва пока не соответствует им», — отметил он.

Мэр добавил, что понимает, насколько востребованы парикмахерские и салоны красоты. Он заверил, что их откроют, когда появится такая возможность.

В Москве эти организации закрыты с конца марта. Такие же меры действовали по всей стране. С 12 мая в отдельных регионах страны начали снимать ограничения. Салоны красоты и парикмахерские возобновили работу в Омской, Ульяновской, Ленинградской, Новосибирской областях, в Татарстане, Хабаровском крае и некоторых других регионах. В Калининградской области разрешено предоставлять услуги лишь по стрижке и укладке, а Калужская область разрешила работать также грумерам.

