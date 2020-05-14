Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 73,93 (+0,35) Quote, 13:12
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 79,9 (+0,13) Quote, 13:12
Bloomberg назвал заработавшего на отрицательных ценах на нефть трейдера Бизнес, 20:04 С криптобирж вывели $240 млн в Bitcoin после халвинга Крипто, 20:03 Постпред России оценил возможность открытия границ ЕС для россиян Общество, 20:00 Минспорта предложило разрешить индивидуальные тренировки на воздухе Спорт, 19:53 Как сдать тест на антитела к коронавирусу и о чем он расскажет Стиль, 19:42 Семин отклонил предложение «Локомотива» стать почетным главным тренером Спорт, 19:39 Власти заявили о неготовности Москвы к открытию парикмахерских Общество, 19:38 «Были слезы». Заболевший раком инвестор помогал семье, но потерял все Quote, 19:23 Власти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках Общество, 19:21 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:13 Бывший тренер сборной России назвал уход Семина ошибкой «Локомотива» Спорт, 19:08 Акции, блоги, мастер-классы: как отели привлекают клиентов на карантине Стиль, 19:06 СК начал проверку на заводе — производителе загоревшихся аппаратов ИВЛ Общество, 18:59 СМИ узнали об аресте в Донецке обвиняемого по делу MH17 Политика, 18:57
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти заявили о неготовности Москвы к открытию парикмахерских

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Власти Москвы пока не собираются открывать салоны красоты и парикмахерские из-за ситуации с коронавирусом в городе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин назвал салоны красоты и парикмахерские «самыми проблемными с точки зрения распространения вируса» организациями. «Поэтому Роспотребнадзором изданы специальные требования по переходу к этапам разрешения работы такого рода заведений. Ситуация в городе должна соответствовать всем требованиям, и Москва пока не соответствует им», — отметил он.

Роспотребнадзор дал советы по открытию парикмахерских во время пандемии
Бизнес
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Мэр добавил, что понимает, насколько востребованы парикмахерские и салоны красоты. Он заверил, что их откроют, когда появится такая возможность.

В Москве эти организации закрыты с конца марта. Такие же меры действовали по всей стране. С 12 мая в отдельных регионах страны начали снимать ограничения. Салоны красоты и парикмахерские возобновили работу в Омской, Ульяновской, Ленинградской, Новосибирской областях, в Татарстане, Хабаровском крае и некоторых других регионах. В Калининградской области разрешено предоставлять услуги лишь по стрижке и укладке, а Калужская область разрешила работать также грумерам.
 

Теги: Сергей Собянин, парикмахерские, коронавирус
Материалы по теме
В Москве закроют все непродуктовые магазины и парикмахерские
Общество
Роспотребнадзор дал советы по открытию парикмахерских во время пандемии
Бизнес
В Москве владелицу салона красоты оштрафовали за нарушение карантина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter