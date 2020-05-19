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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Прогулки на свежем воздухе в Москве будут разрешены после того, как количество смертей от COVID-19 пойдет на спад, заявил мэр столицы Сергей Собянин в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1».

На вопрос, когда можно будет в Москве погулять с ребенком или заняться спортом на улице, Собянин ответил: «Когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растет. Когда у нас количество тяжелобольных в больницах будет значительно меньше. Когда каждый день будем выявлять не тысячи людей новых заболевших, а десятки или сотни».

Собянин уточнил, что сейчас в больницах Москвы находятся 18 тыс. тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Среди следующих мер по ослаблению карантина, которые планирует принять правительство Москвы, Собянин назвал открытие многофункциональных центров и полное возобновление оказания плановой медицинской помощи больницами города.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Сергей Собянин, Москва
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