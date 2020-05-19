В Росреестре опровергли сообщения о заражении руководителя коронавирусом
Информация о том, что у руководителя Росреестра Олега Скуфинского выявлен коронавирус, не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росреестра.
«Руководитель находится на работе, хорошо себя чувствует, регулярно проходит тестирование на коронавирусную инфекцию», — заявили в пресс-службе.
Ранее 19 мая Mash сообщил, что у Скуфинского обнаружен COVID-19. Уточнялось, что положительным оказался тест, взятый у главы Росреестра 14 мая.
30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину, что заразился коронавирусом. Он временно сложил свои полномочия и ушел на больничный. 19 мая Путин восстановил Мишустина в должности в связи с его выздоровлением.