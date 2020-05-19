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Пандемия коронавируса ,  
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В Росреестре опровергли сообщения о заражении руководителя коронавирусом

Олег Скуфинский
Олег Скуфинский (Фото: АГН «Москва»)

Информация о том, что у руководителя Росреестра Олега Скуфинского выявлен коронавирус, не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росреестра.

«Руководитель находится на работе, хорошо себя чувствует, регулярно проходит тестирование на коронавирусную инфекцию», — заявили в пресс-службе.

Ранее 19 мая Mash сообщил, что у Скуфинского обнаружен COVID-19. Уточнялось, что положительным оказался тест, взятый у главы Росреестра 14 мая.

30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину, что заразился коронавирусом. Он временно сложил свои полномочия и ушел на больничный. 19 мая Путин восстановил Мишустина в должности в связи с его выздоровлением.

Путин вернул Мишустину полномочия главы правительства
Политика
Михаил Мишустин

Вслед за главой правительства COVID-19 подтвердился у главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова, министра культуры Ольги Любимовой, а также у министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

14 мая пресс-секретарь Любимовой Анна Усачева заявила, что глава Минкульта выздоровела и вернулась к работе. Усачева отметила, что коронавирусная инфекция протекала у нее в легкой форме.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Росреестр
Материалы по теме
Глава Минстроя заразился коронавирусом
Общество
Мишустин заразился коронавирусом и временно сложил полномочия премьера
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