В Росреестре опровергли сообщения о заражении руководителя коронавирусом

Олег Скуфинский (Фото: АГН «Москва»)

Информация о том, что у руководителя Росреестра Олега Скуфинского выявлен коронавирус, не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росреестра.

«Руководитель находится на работе, хорошо себя чувствует, регулярно проходит тестирование на коронавирусную инфекцию», — заявили в пресс-службе.

Ранее 19 мая Mash сообщил, что у Скуфинского обнаружен COVID-19. Уточнялось, что положительным оказался тест, взятый у главы Росреестра 14 мая.

30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину, что заразился коронавирусом. Он временно сложил свои полномочия и ушел на больничный. 19 мая Путин восстановил Мишустина в должности в связи с его выздоровлением.