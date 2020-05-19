Инфекционисты оценили влияние майских выходных на заболеваемость COVID-19

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Возможные случаи заражения россиян на майских праздниках, скорее всего, уже отразились на статистике заболевших коронавирусом, считают опрошенные РБК врачи-инфекционисты.

Количество зараженных может увеличиться, если люди не соблюдали режим самоизоляции в период майских праздников, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его мнению, «в ближайшее время можно чего-то ожидать», если россияне не будут соблюдать карантин. «У нас в стране в среднем получается двухнедельный срок для проявления заболевания», — сказал он.

Вирусолог подчеркнул, что отсутствие всплеска заболевания после первых майских выходных может говорить о том, что большинство людей исправно соблюдали карантин. «Также это может быть проявлением сезонности, на которое мы и рассчитывали. Значимого прироста [числа заболевших] нет, цифры стабильны», — добавил он.

На майских праздниках значительная часть людей соблюдала режим самоизоляции, но при этом не обошлось без нарушений, рассказал РБК вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Мы имеем достаточно высокий уровень заражения — это нарушения [режима самоизоляции], которые были на майские праздники. Заболевание начинается примерно через неделю после того, как люди дали себе волю», — заявил он. Альтштейн подчеркнул, что период первых майских праздников отразился на статистике заражения. «На выходных люди расслабились, а через неделю, с 7 по 10 мая, мы достигли наибольшего числа зараженных. Нарушения будут всегда, но, если большинство людей будет соблюдать самоизоляцию, количество заболевших снизится», — сказал он.

Вирусолог добавил, что в настоящий момент в России есть тенденция к сокращению количества зараженных, но оно все еще может увеличиться. «Есть некоторое снижение, это благоприятный признак. Но, если посмотреть на кривую [количества зараженных] в США, мы увидим зубчатку: сначала высокие пики, потом пики пониже, два дня cнижается, потом два дня повышается», — отметил он.