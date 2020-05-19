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Инфекционисты оценили влияние майских выходных на заболеваемость COVID-19

Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Возможные случаи заражения россиян на майских праздниках, скорее всего, уже отразились на статистике заболевших коронавирусом, считают опрошенные РБК врачи-инфекционисты.

Количество зараженных может увеличиться, если люди не соблюдали режим самоизоляции в период майских праздников, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его мнению, «в ближайшее время можно чего-то ожидать», если россияне не будут соблюдать карантин. «У нас в стране в среднем получается двухнедельный срок для проявления заболевания», — сказал он.

Вирусолог подчеркнул, что отсутствие всплеска заболевания после первых майских выходных может говорить о том, что большинство людей исправно соблюдали карантин. «Также это может быть проявлением сезонности, на которое мы и рассчитывали. Значимого прироста [числа заболевших] нет, цифры стабильны», — добавил он.

На майских праздниках значительная часть людей соблюдала режим самоизоляции, но при этом не обошлось без нарушений, рассказал РБК вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Мы имеем достаточно высокий уровень заражения — это нарушения [режима самоизоляции], которые были на майские праздники. Заболевание начинается примерно через неделю после того, как люди дали себе волю», — заявил он. Альтштейн подчеркнул, что период первых майских праздников отразился на статистике заражения. «На выходных люди расслабились, а через неделю, с 7 по 10 мая, мы достигли наибольшего числа зараженных. Нарушения будут всегда, но, если большинство людей будет соблюдать самоизоляцию, количество заболевших снизится», — сказал он.

Вирусолог добавил, что в настоящий момент в России есть тенденция к сокращению количества зараженных, но оно все еще может увеличиться. «Есть некоторое снижение, это благоприятный признак. Но, если посмотреть на кривую [количества зараженных] в США, мы увидим зубчатку: сначала высокие пики, потом пики пониже, два дня cнижается, потом два дня повышается», — отметил он.

С ним согласен вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев. «Люди старались самоизолироваться, всплеска мы не видим, что уже хорошо. Но в то же время режим самоизоляции не слишком хорошо соблюдали. Это многофакторный механизм. Помимо самоизоляции [на количество зараженных] повлияло и то, что в последнее время людей активно обследовали, выявляли носителей», — сообщил он РБК.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i


1 мая увеличение количества выявленных зараженных коронавирусом в России составило 7933 человека, 2 мая — 9623, 3 мая — 10 633, 4 мая — 10 581, 5 мая — 10 102. 6 мая прирост числа выявленных заболевших составил 10 559 человек, 7 мая — 11 231, 8 мая — 10 699, 9 мая — 10 817, 10 мая — 11 012 человек.

11 мая количество выявленных зараженных в России достигло пика, прирост составил 11 656 человек. С этого момента началось снижение темпов прироста заболевших. 12 мая их количество увеличилось на 10 899 человек за сутки, 13 мая — на 10 028 человек, 14 мая — на 9974 человека.

15 мая в России был достигнут следующий пик — 10 598 зараженных. 16 мая количество заболевших составило 9200 человек. 17 мая случился новый пик — 9709 человек. 18 мая количество выявленных зараженных коронавирусом упало до 8926 человек.

Власти оценили соблюдение самоизоляции в Москве в начале майских выходных
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Профилактика нарушений режима самоизоляции с использованием коптера

Перед майскими праздниками, 30 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин допустил снятие ограничений в столице после майских праздников. По словам мэра, это возможно в случае положительной динамики числа зараженных. «Если мы увидим позитивную динамику, возможности снятия каких-то ограничений, конечно, мы это сделаем», — сказал он. После праздников, 16 мая, Собянин заявил о необходимости «неделю-другую пожить» в условиях действующих ограничений и посмотреть, как отразятся майские праздники на сложившейся ситуации.

Начальник столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева 20 апреля предупредила о возможности нового всплеска заболевания после майских праздников в том случае, если москвичи будут нарушать правила самоизоляции в период выходных. «Мы понимаем, что после нарушения изоляции [в майские праздники] мы будем видеть это (всплеск заболеваемости. — РБК) как раз где-то к 1 июня», — заявила она.

После праздников, 17 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что ситуацию с коронавирусом удалось стабилизировать по всей стране, прироста новых заболевших уже практически нет. «По всей стране регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат очень бережного отношения к своему здоровью», — сказала она.

Теги: новости РБК, коронавирус, майские праздники
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