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Пандемия коронавируса ,  
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Попова сообщила об остановке прироста заболеваемости COVID-19 в России

По ее словам, ситуацию удалось стабилизировать по всей стране, прироста новых заболевших уже практически нет. В воскресенье, 17 мая, в России второй день подряд зафиксировано менее 10 тыс. заболевших за сутки
Анна Попова
Анна Попова (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

В России удалось остановить рост количества новых случаев заражения коронавирусом и стабилизировать ситуацию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«День ко дню уже практически прироста нет. Стабилизация отмечается по всей стране. По всей стране регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат очень бережного отношения к своему здоровью», — сказала Попова.

Она также предупредила, что ограничения необходимо соблюдать и дальше, не допуская исключений. По словам Поповой, если россияне привыкнут дисциплинированно к ним относиться, меры, введенные властями, не придется ужесточать.

В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных
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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора отметила, что жить в новых условиях, возникших из-за пандемии, придется долго. «Новые условия [из-за пандемии] уже есть, они уже здесь, и жить в них придется достаточно долго. Один из элементов только — как нам летать в новых условиях, а таких элементов в нашей жизни много. Мы как раз над этим работаем», — отметила глава Роспотребнадзора (цитата по ТАСС). По ее словам, новые правила перелетов могут включать использование одноразовых приборов и поочередный режим питания.

В воскресенье, 17 мая, в России второй день подряд зарегистрировали менее 10 тыс. новых случае заражения коронавирусом за сутки. Всего за прошедшие 24 часа заболели 9709 человек, в субботу власти отчитывались о 9200 случаях.

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О признаках стабилизации ситуации с коронавирусом в стране также сообщили в начале этой недели во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ее представитель в России Мелита Вуйнович сказала, что в течение шести дней подряд количество инфицированных людей стабилизировалось. Кроме того, по ее словам, наблюдается тенденция к снижению прироста новых случаев. Вуйнович, тем не менее, призвала «осторожно смотреть на эпидемиологические данные».

Всего в России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заразились 281 752 человека, из них 211 748 сейчас проходят курс лечения. С начала пандемии в России умерли 2 631 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Анна Попова
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