Попова сообщила об остановке прироста заболеваемости COVID-19 в России

По ее словам, ситуацию удалось стабилизировать по всей стране, прироста новых заболевших уже практически нет. В воскресенье, 17 мая, в России второй день подряд зафиксировано менее 10 тыс. заболевших за сутки

Анна Попова (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

В России удалось остановить рост количества новых случаев заражения коронавирусом и стабилизировать ситуацию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«День ко дню уже практически прироста нет. Стабилизация отмечается по всей стране. По всей стране регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат очень бережного отношения к своему здоровью», — сказала Попова.

Она также предупредила, что ограничения необходимо соблюдать и дальше, не допуская исключений. По словам Поповой, если россияне привыкнут дисциплинированно к ним относиться, меры, введенные властями, не придется ужесточать.

Глава Роспотребнадзора отметила, что жить в новых условиях, возникших из-за пандемии, придется долго. «Новые условия [из-за пандемии] уже есть, они уже здесь, и жить в них придется достаточно долго. Один из элементов только — как нам летать в новых условиях, а таких элементов в нашей жизни много. Мы как раз над этим работаем», — отметила глава Роспотребнадзора (цитата по ТАСС). По ее словам, новые правила перелетов могут включать использование одноразовых приборов и поочередный режим питания.