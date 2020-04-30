Роспотребнадзор предупредил о риске всплеска COVID-19 к июню в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Если москвичи будут нарушать правила самоизоляции в период майских праздников, новый всплеск заболеваемости может произойти к началу июня. Об этом заявила начальник столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева в эфире телеканала «Москва 24».

«Мы понимаем, что после нарушения изоляции [в майские праздники] мы будем видеть это (всплеск заболеваемости. — РБК) как раз где-то к 1 июня», — сказала она, добавив, что примерно к этому времени город сейчас собирается вернуться к «нормальной жизни».

Вместе с тем Андреева сообщила, что инкубационный период заболевания у разных людей протекает с разной скоростью. «У кого-то 14 дней, у кого-то три дня, у кого-то пять. Мы говорим, что 14 дней — это средний период инкубационного периода заболевания, но оно может быть и раньше», — пояснила глава столичного управления ведомства.

Ранее Роспотребнадзор разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции.