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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор предупредил о риске всплеска COVID-19 к июню в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Если москвичи будут нарушать правила самоизоляции в период майских праздников, новый всплеск заболеваемости может произойти к началу июня. Об этом заявила начальник столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева в эфире телеканала «Москва 24».

«Мы понимаем, что после нарушения изоляции [в майские праздники] мы будем видеть это (всплеск заболеваемости. — РБК) как раз где-то к 1 июня», — сказала она, добавив, что примерно к этому времени город сейчас собирается вернуться к «нормальной жизни».

Вместе с тем Андреева сообщила, что инкубационный период заболевания у разных людей протекает с разной скоростью. «У кого-то 14 дней, у кого-то три дня, у кого-то пять. Мы говорим, что 14 дней — это средний период инкубационного периода заболевания, но оно может быть и раньше», — пояснила глава столичного управления ведомства.

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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Ранее Роспотребнадзор разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции.

Основная рекомендация ведомства — соблюдать требования о самоизоляции и максимально ограничить контакты с друзьями и родственниками, не навещать их, не приглашать к себе и не встречаться с ними на природе.

Лицам старше 60 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, ведомство советует не уезжать на майские праздники из дома. Дачникам рекомендуют пользоваться для выезда из города личным транспортом или такси, а также не контактировать с соседями по участку.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, майские праздники, эпидемия
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