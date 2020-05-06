Власти оценили соблюдение самоизоляции в Москве в начале майских выходных

Профилактика нарушений режима самоизоляции с использованием коптера (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Резкого роста количества нарушений режима самоизоляции в столице в начале майских праздников выявлено не было, сообщил «РИА Новости» министр правительства столицы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«Большинство москвичей ответственно отнеслись к необходимости соблюдать режим самоизоляции», — заявил он.

Тем не менее, по словам Данчикова, снижения количества нарушений режима самоизоляции также не произошло: некоторые москвичи продолжают выходить на прогулки и пробежки, собираться компаниями в скверах, парках, лесопарковых и береговых зонах.

Всего за период с 1 по 4 мая было выявлено более 6 тыс. нарушений, добавил министр правительства столицы.