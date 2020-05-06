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Власти оценили соблюдение самоизоляции в Москве в начале майских выходных

Профилактика нарушений режима самоизоляции с использованием коптера
Профилактика нарушений режима самоизоляции с использованием коптера (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Резкого роста количества нарушений режима самоизоляции в столице в начале майских праздников выявлено не было, сообщил «РИА Новости» министр правительства столицы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«Большинство москвичей ответственно отнеслись к необходимости соблюдать режим самоизоляции», — заявил он.

Тем не менее, по словам Данчикова, снижения количества нарушений режима самоизоляции также не произошло: некоторые москвичи продолжают выходить на прогулки и пробежки, собираться компаниями в скверах, парках, лесопарковых и береговых зонах.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Всего за период с 1 по 4 мая было выявлено более 6 тыс. нарушений, добавил министр правительства столицы.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин отказался смягчать режим самоизоляции после 12 мая. Он пояснил, что открытие парикмахерских и других предприятий сферы услуг может спровоцировать новый рост заболеваемости COVID-19.

По последним данным, в Москве зафиксировали 85 973 случаев коронавирусной инфекции, 8458 человек выздоровели, 866 человек умерли.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, майские праздники, нарушение, режим, коронавирус
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