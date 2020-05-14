Собянин заявил о необходимости пожить с ограничениями еще «неделю-другую»

В ближайшие одну-две недели нужно сохранить режим по COVID-19, а затем будет приниматься решение по второму этапу снятия ограничений. Уже на следующей неделе планируется открыть центры госуслуг «Мои документы», заявил мэр Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Решение по вопросу о переходе ко второму этапу снятия ограничений в Москве можно будет принимать через одну-две недели. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, «нужно неделю-другую пожить» в условиях действующих ограничений и посмотреть, как «аукнутся» майские праздники, а также оценить влияние открытия строительных и промышленных производств.

«В первую очередь, наверное, на следующей неделе в любом случае мы попытаемся открыть МФЦ», — отметил Собянин.

Он добавил, что сейчас нет обязательных предписаний носить маску и перчатки на улице. «Но с другой стороны, если вы едете на работу и в метро находитесь в маске и перчатках, то вам уже самому проще адаптироваться и по улице пройтись если не в перчатках, то в маске», — заключил мэр.