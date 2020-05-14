Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 73,93 (+0,35) Quote, 13:12
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 79,9 (+0,13) Quote, 13:12
Власти Екатеринбурга обратятся в МВД и ФСБ после посадки деревьев у вуза Общество, 22:23 Какой экономический эффект окажет смягчение карантина РБК и Центр поддержки экономики, 21:57 СКА продлил контракт с хоккеистом сборной Швеции Спорт, 21:57 На сайте Epic Games произошел сбой после объявления о бесплатной игре GTA Технологии и медиа, 21:51 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 мая Общество, 21:37 Чемпион мира Бардзальи покинул тренерский штаб «Ювентуса» Спорт, 21:35 Шойгу обсудил противодействие коронавирусу с министром обороны Франции Политика, 21:24 Собянин заявил о необходимости пожить с ограничениями еще «неделю-другую» Общество, 21:22 Четыре трофея и обвинения в расизме. Главное о новом тренере «Локомотива» Спорт, 21:17 Власти Коми разрешили спорт и прогулки на свежем воздухе Общество, 21:03 Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тыс. Общество, 20:54 Мутко назвал Семина эпохой в российском футболе Спорт, 20:49 СМИ сообщили о задержании замдиректора «Ленэнерго» Алексея Горячева Общество, 20:48 В метро Санкт-Петербурга перестали пускать пассажиров без маски Общество, 20:37
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин заявил о необходимости пожить с ограничениями еще «неделю-другую»

В ближайшие одну-две недели нужно сохранить режим по COVID-19, а затем будет приниматься решение по второму этапу снятия ограничений. Уже на следующей неделе планируется открыть центры госуслуг «Мои документы», заявил мэр Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Решение по вопросу о переходе ко второму этапу снятия ограничений в Москве можно будет принимать через одну-две недели. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, «нужно неделю-другую пожить» в условиях действующих ограничений и посмотреть, как «аукнутся» майские праздники, а также оценить влияние открытия строительных и промышленных производств.

«В первую очередь, наверное, на следующей неделе в любом случае мы попытаемся открыть МФЦ», — отметил Собянин.

Он добавил, что сейчас нет обязательных предписаний носить маску и перчатки на улице. «Но с другой стороны, если вы едете на работу и в метро находитесь в маске и перчатках, то вам уже самому проще адаптироваться и по улице пройтись если не в перчатках, то в маске», — заключил мэр.

Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Общество

Президент Владимир Путин отменил с 12 мая режим нерабочих дней. При этом в Москве и Подмосковье связанные с вирусом ограничения сохранятся до 31 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждала, что ограничения необходимо снимать в три этапа. На первом она предлагала разрешить занятия спортом на свежем воздухе, прогулки с семьями и работу небольших магазинов и предприятий из сферы услуг, на втором — открытие более крупных торговых точек, а на третьем — открытие парков и скверов, магазинов всех площадей, гостиниц, образовательных учреждений и общепита.

С 12 мая в Москве и Подмосковье открылись строительные и промышленные предприятия. С этого же дня в Москве и Подмосковье стало обязательным использование масок и перчаток в общественных местах.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Власти пообещали ограничиться предупреждениями нарушителям в первый день действия указа Собянина и не штрафовать их. По данным на 14 мая, в московском метро оштрафовали 198 человек без масок. В Петербурге отказались пускать лиц без средств защиты внутрь.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, Москва, Сергей Собянин, МФЦ
Материалы по теме
Роспотребнадзор посоветовал оставить маски во время снятия ограничений
Общество
В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек
Общество
В пригородных электричках начали продавать маски и перчатки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter