Попова назвала скопление азербайджанцев у границы риском в условиях COVID

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана в Республике Дагестан (Фото: МЧС России)

Скопление граждан Азербайджана, застрявших на границе с республикой в Дагестане из-за ограничительных мер, представляет риск в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом, видео с совещания опубликовано на сайте Кремля.

По словам Поповой, «большое количество» азербайджанцев не могут вернуться на родину из-за закрытия международного автомобильного пункта пропуска Яраг-Казмаляр. «МЧС создало там необходимые условия, спасибо им большое, но эти люди накапливаются», — сказала она, подчеркнув, что такое скопление является «еще одной точкой риска».

Российское правительство решило закрыть границы страны из-за угрозы распространения коронавируса с 30 марта. Движение ограничили через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и иные пункты пропуска.

Накануне глава минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что в республике 40 врачей умерли из-за пневмонии и коронавируса. Всего в регионе более 13 тыс. человек заразились COVID-19 или заболели внебольничными пневмониями, уточнил он. Согласно данным федерального оперативного штаба, в Дагестане коронавирусом заразились 3460 человек, из них 29 умерли.