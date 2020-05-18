Мишустин назвал число готовых к смягчению карантинных мер регионов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что 27 регионов страны готовы к ослаблению введенных из-за коронавируса ограничений. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением инфекции, трансляцию ведет РБК.

«На сегодня по объективным показателям ежедневного мониторинга ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер», — сказал Мишустин.

Он пояснил, что в этих регионах показатели распространения коронавируса за последние несколько дней «не превышают единицу» и более половины специализированных коек остаются свободными. По словам премьера, вместе с тем в этих субъектах уровень тестирования на коронавирус остается стабильно высоким.

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