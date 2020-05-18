Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 15 мая, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 15 мая, 12:56
Роспотребнадзор рекомендовал загружать самолеты лишь на 50% Общество, 13:25 Мишустин заявил о сохранении ограничений для пожилых людей до 31 мая Общество, 13:23 Казанский «Зенит» подписал контракт с олимпийским чемпионом Спорт, 13:22 КХЛ определила лучших игроков сезона Спорт, 13:18 Как перевести деньги за границу РБК и Western Union, 13:16 Песков сообщил о своем самочувствии Общество, 13:15 Как консультационный совет поможет компании преодолеть кризис Pro, 13:14 Против криптобиржи BitMEX подан иск Крипто, 13:12 Мишустин назвал число готовых к смягчению карантинных мер регионов Общество, 13:09 «ВКонтакте» запустила сервис групповых видеозвонков Общество, 12:54 Цена нефти Brent превысила $34 за баррель впервые с 9 апреля Quote, 12:51 Алюминий, кожа и экраны: как звучит новый футуристический Porsche РБК и Porsche, 12:49 Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей самоизоляции Общество, 12:45 СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Общество, 12:41
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мишустин назвал число готовых к смягчению карантинных мер регионов

Фото: Виталий Невар / Reuters
Фото: Виталий Невар / Reuters

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что 27 регионов страны готовы к ослаблению введенных из-за коронавируса ограничений. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением инфекции, трансляцию ведет РБК.

«На сегодня по объективным показателям ежедневного мониторинга ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер», — сказал Мишустин.

Он пояснил, что в этих регионах показатели распространения коронавируса за последние несколько дней «не превышают единицу» и более половины специализированных коек остаются свободными. По словам премьера, вместе с тем в этих субъектах уровень тестирования на коронавирус остается стабильно высоким.

Материал дополняется.

Автор: Юлия Выродова
Теги: коронавирус, ограничения, самоизоляция, Михаил Мишустин
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter