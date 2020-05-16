Голикова назвала разницу в смертности от COVID-19 в России с мировой

Смертность от коронавирусной инфекции в России в 7,5 раза меньше, чем в среднем во всем мире. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в анонсе телепередачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом», — сказала Голикова.

Ранее в мае Голикова уже говорила, что смертность от COVID-19 в России более чем в семь раз ниже общемировых показателей. По ее словам, причинами этого явления стало снижение числа пневмоний, быстрая госпитализация заболевших и снижение темпов их прироста.

До этого в Минздраве объяснили невысокие показатели летальности от коронавируса в стране тем, что пациенты оперативно обращаются за медицинской помощью.