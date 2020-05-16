Мясников ответил на публикации о смертности от COVID-19 в России

В России производится вскрытие всех умерших с подозрением на COVID-19, что определяет точность диагноза смерти. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» врач и телеведущий Александр Мясников, официально представляющий Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Он отметил, что смертность от коронавирусной инфекции в России остается минимальной, что «смущает весь остальной мир». По его словам, в апреле в Москве действительно вырос показатель смертности, в городе зафиксировали на 1800 случаев больше, чем в апреле предыдущего года, однако на умерших от коронавируса приходится около 600 случаев.

«Похожая статистика наблюдается и в других странах, где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев», — указал Мясников. По его словам, сравнение показателей летальных случаев за один месяц «не совсем корректно» и не является доказательством «каких-либо тенденций».

На низкий показатель смертности в России и возможное занижение летальных случаев от коронавируса официальной статистикой ранее указали газеты Financial Times и New York Times. В публикации FT, в частности, говорилось, что реальная смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше официальной статистики. Российские посольства в США и Великобритании потребовали от редакций обеих газет опровергнуть данные материалы, Роскомнадзор начал проверку. Вице-премьер Татьяна Голикова в ответ на публикации заявила, что российские власти «никогда не манипулировали статистикой».