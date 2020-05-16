Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 15 мая, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 15 мая, 12:56
Йога с Эдриен, кулинарный онлайн и Эль Фаннинг в роли Екатерины II РБК Стиль и ЦУМ, 10:19 В Москве за сутки от COVID-19 вылечились почти 1,5 тыс. человек Общество, 10:06 Полет в «цифре»: что поможет авиаотрасли выжить после пандемии Pro, 10:05 Авиакомпании смогут рассчитывать пока только на часть из ₽23 млрд помощи Бизнес, 10:00 Сенатор Джабаров допустил выход ряда регионов из состава Украины Политика, 09:58 Мясников ответил на публикации о смертности от COVID-19 в России Общество, 09:38 Россия начала вывод боровшихся с коронавирусом военных из Сербии Общество, 09:30 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 16 мая Общество, 09:25 СМИ узнали о планах США частично возобновить финансирование ВОЗ Общество, 08:47 Власти Италии откроют границы с 3 июня Политика, 08:46 В МЧС предупредили о риске передачи коронавируса через чипсы Общество, 08:10 Из-за пандемии россияне перешли на ставки в кибертеннис и кибербаскетбол Спорт, 07:56 Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис Финансы, 07:56 МВД назвало размер штрафа за отказ пройти тест при подозрении на COVID-19 Общество, 07:46
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мясников ответил на публикации о смертности от COVID-19 в России

В России производится вскрытие всех умерших с подозрением на COVID-19, что определяет точность диагноза смерти. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» врач и телеведущий Александр Мясников, официально представляющий Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Он отметил, что смертность от коронавирусной инфекции в России остается минимальной, что «смущает весь остальной мир». По его словам, в апреле в Москве действительно вырос показатель смертности, в городе зафиксировали на 1800 случаев больше, чем в апреле предыдущего года, однако на умерших от коронавируса приходится около 600 случаев.

«Похожая статистика наблюдается и в других странах, где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев», — указал Мясников. По его словам, сравнение показателей летальных случаев за один месяц «не совсем корректно» и не является доказательством «каких-либо тенденций».

Лавров исключил занижение данных по смертности от COVID-19 в России
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

На низкий показатель смертности в России и возможное занижение летальных случаев от коронавируса официальной статистикой ранее указали газеты Financial Times и New York Times. В публикации FT, в частности, говорилось, что реальная смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше официальной статистики. Российские посольства в США и Великобритании потребовали от редакций обеих газет опровергнуть данные материалы, Роскомнадзор начал проверку. Вице-премьер Татьяна Голикова в ответ на публикации заявила, что российские власти «никогда не манипулировали статистикой».

В России, по последним данным, зафиксировали 263 тыс. заражений коронавирусом, более 58 тыс. пациентов излечились, 2,4 тыс. умерли.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: коронавирус, смертность
Материалы по теме
Лавров исключил занижение данных по смертности от COVID-19 в России
Общество
Власти Москвы сообщили о росте смертности на 3,7%
Общество
NYT заявила о подлинности данных в статье о смертности от COVID в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter