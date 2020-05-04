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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы «Спасибо, доктор». Видеозапись опубликована на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

«У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько мы быстро и качественно эту помощь оказываем. Мы пока еще готовы и успеваем», — отметила Малинникова. По ее словам, россияне вовремя обращаются к специалистам и запущенные случаи встречаются достаточно редко.

Малинникова рассказала, что под смертностью подразумевается соотношение числа умерших от заболевания к средней численности населения. По ее словам, в середине апреля в России этот показатель был равен 2,5 случая на 1 млн человек, однако сейчас вырос до 5,5. При этом инфекционист отметила, что эта цифра растет медленнее, чем во многих европейских государствах.

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Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев говорил, что низкий показатель летальных исходов от коронавируса в России связан с большим числом пациентов с легким течением болезни и подготовкой больниц к эпидемии.

По состоянию на 4 мая в России зафиксировано свыше 145 тыс. случаев заражения коронавирусом. Всего в стране от COVID-19 умерли 1356 человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Минздрав России, коронавирус
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