В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы «Спасибо, доктор». Видеозапись опубликована на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

«У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько мы быстро и качественно эту помощь оказываем. Мы пока еще готовы и успеваем», — отметила Малинникова. По ее словам, россияне вовремя обращаются к специалистам и запущенные случаи встречаются достаточно редко.

Малинникова рассказала, что под смертностью подразумевается соотношение числа умерших от заболевания к средней численности населения. По ее словам, в середине апреля в России этот показатель был равен 2,5 случая на 1 млн человек, однако сейчас вырос до 5,5. При этом инфекционист отметила, что эта цифра растет медленнее, чем во многих европейских государствах.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев говорил, что низкий показатель летальных исходов от коронавируса в России связан с большим числом пациентов с легким течением болезни и подготовкой больниц к эпидемии.