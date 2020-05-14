В Пермском крае приостановили установку идентичных загоревшимся ИВЛ

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В Пермском крае после пожаров в больницах Москвы и Петербурга приостановили установку российских аппаратов для искусственной вентиляции легких модели «Авента-М», выпущенных 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в край поставили 15 аппаратов этой модели. Ни один из них не успели использовать для лечения пациентов.

Кроме того, министр здравоохранения региона Оксана Мелехова поручила проверить и усилить контроль за аппаратами ИВЛ и состоянием электропроводки в отделениях реанимации.

9 мая из-за пожара в московской ГКБ № 50, где лечатся заболевшие коронавирусной инфекцией, погиб один человек. 12 мая пожар в реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где также лежат зараженные коронавирусом, привел к гибели пяти пациентов.