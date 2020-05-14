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В Пермском крае приостановили установку идентичных загоревшимся ИВЛ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Пермском крае после пожаров в больницах Москвы и Петербурга приостановили установку российских аппаратов для искусственной вентиляции легких модели «Авента-М», выпущенных 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в край поставили 15 аппаратов этой модели. Ни один из них не успели использовать для лечения пациентов.

Кроме того, министр здравоохранения региона Оксана Мелехова поручила проверить и усилить контроль за аппаратами ИВЛ и состоянием электропроводки в отделениях реанимации.

Регионы начали отказываться использовать новые ИВЛ из-за пожаров
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Линия прикатки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на АО &laquo;Уральский приборостроительный завод&raquo;

9 мая из-за пожара в московской ГКБ № 50, где лечатся заболевшие коронавирусной инфекцией, погиб один человек. 12 мая пожар в реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где также лежат зараженные коронавирусом, привел к гибели пяти пациентов.

Аппараты искусственной вентиляции «Авента-М»

«Авента-М» — самые популярные аппараты искусственной вентиляции легких в России. Их производит компания «Уральский приборостроительный завод» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии», КРЭТ). Только в апреле КРЭТ заключил контракты на поставку 8,7 тыс. аппаратов с российскими больницами, правительствами регионов и Минпромторгом. Согласно контракту с Минпромторгом, КРЭТ до конца года поставит в региональные больницы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ «Авента».

В конце марта правительство назначило АО «КРЭТ» единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд медицинских учреждений. На тот момент мощность производства составляла десять единиц аппаратов ИВЛ в сутки, сообщили РБК в пресс-службе компании. На конец апреля мощность производства по выпуску ИВЛ на Уральском приборостроительном заводе была увеличена в десять раз и составляла 100 единиц оборудования в сутки.

Росздравнадзор назвал причиной возгорания в обоих случаях неисправность в аппаратах ИВЛ, установленных в медучреждениях. 13 мая Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов ИВЛ «Авента-М».

Теги: коронавирус, Пермский край, больницы, медицинское оборудование
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