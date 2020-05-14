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В Госдуме предложили сделать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил сделать скидку в 50% на полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) россиянам, которые потеряли работу из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал RT, в распоряжении которого есть копия письма депутата на имя главы Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса.

Парламентарий предложил предоставить скидку гражданам, которые получили официальный статус безработных в период режима повышенной готовности из-за распространения инфекции.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По его словам, многие россияне оказались без работы и доходов, однако у них остались обязательные платежи, которые нужно погашать вовремя. В частности, оплата ОСАГО для автомобилистов. Сухарев заявил, что скидка может стать дополнительной мерой поддержки семей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

В начале апреля Банк России рекомендовал страховым компаниям заключать договоры ОСАГО без диагностических карт техосмотра машин на время ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что предоставить диагностические карты необходимо не позднее чем через месяц после того, как снимут ограничения.

В конце марта президент России Владимир Путин ввел режим нерабочих дней, который продлевали до конца апреля, а затем до 11 мая. Впоследствии глава государства объявил о завершении этого периода с 12 мая. В стране также действует режим самоизоляции.

Согласно опросу Центра стратегических разработок (ЦСР), у 58% россиян сократились денежные доходы из-за кризиса, вызванного последствиями распространения коронавируса и введенными ограничениями. Помимо этого 5% населения полностью лишились доходов.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Госдума, ОСАГО, коронавирус
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