В Госдуме предложили сделать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил сделать скидку в 50% на полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) россиянам, которые потеряли работу из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал RT, в распоряжении которого есть копия письма депутата на имя главы Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса.

Парламентарий предложил предоставить скидку гражданам, которые получили официальный статус безработных в период режима повышенной готовности из-за распространения инфекции.

По его словам, многие россияне оказались без работы и доходов, однако у них остались обязательные платежи, которые нужно погашать вовремя. В частности, оплата ОСАГО для автомобилистов. Сухарев заявил, что скидка может стать дополнительной мерой поддержки семей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

В начале апреля Банк России рекомендовал страховым компаниям заключать договоры ОСАГО без диагностических карт техосмотра машин на время ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что предоставить диагностические карты необходимо не позднее чем через месяц после того, как снимут ограничения.