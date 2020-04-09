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Пандемия коронавируса ,  
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Аналитики предрекли обвал страхового рынка из-за кризиса и коронавируса

Страховой рынок из-за пандемии может обвалиться к уровню пятилетней давности, следует из негативного сценария «Эксперт РА». Но и при позитивном сценарии причин для роста эксперты не находят. Самым стабильным сегментом будет ОСАГО
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пандемия коронавируса серьезно ударит по страховому рынку в 2020 году: игроки рискуют потерять более четверти взносов, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА». Аналитики изменили прогноз на этот год: вместо сдержанного роста на 6–8% (за исключением страхования жизни) они ожидают сокращения премий страховщиков. Увеличение сборов до уровня 1,15 трлн руб., который прогнозировался раньше, невозможно уже ни в одном из сценариев.

«Продолжающаяся пандемия нового коронавируса и его беспрецедентное давление на экономику вносят жесткие коррективы в том числе и в динамику страхового рынка. По нашим ожиданиям, сильнейшему негативному влиянию будут подвержены все сегменты добровольного страхования, обязательные виды, вероятно, пострадают в меньшей степени», — говорится в обзоре.

Какие два кризисных сценария рассматриваются

При позитивном сценарии «Эксперт РА» предполагает, что карантин быстро закончится, а шок для экономики будет краткосрочным — восстановление начнется уже во втором квартале этого года. Но даже при таком развитии событий премии страховщиков в 2020 году сократятся на 17% в годовом выражении, до 1,22 трлн руб. На рынок повлияет снижение объемов кредитования — в условиях карантина клиенты реже ходят в офисы банков, которые являются для страховщиков основным каналом продвижения некоторых продуктов. Аналитики также ожидают ухудшения платежеспособного спроса: и граждане, и банки начнут экономить на текущих расходах.

При развитии этого сценария самым уязвимым сегментом окажется страхование от несчастных случаев и болезней — взносы по нему упадут на 25%. Еще на 20% снизятся премии в добровольном медицинском страховании, страховании имущества физлиц и страховании жизни.

Страховщики также недосчитаются сборов от необязательного автокаско — сегмент потеряет 15%, считают в «Эксперт РА». А по ОСАГО объем премий стабилизируется на уровне 2019 года — 215 млрд руб.

При негативном сценарии пандемия COVID-19 окажется затяжной, а российский страховой рынок откатится к уровню пятилетней давности, утверждается в обзоре. По итогам 2020 года объем взносов упадет более чем на четверть (-27%) и едва превысит 1 трлн руб. Аналитики не исключают резкого сокращения премий: на 40% по страхованию жизни, на 35% — по страхованию от несчастных случаев и болезней, до 30% — по ДМС и страхованию имущества физических лиц. Сегмент автокаско упадет на 25%, а объем премий по ОСАГО существенно не снизится «из-за обязательности этого вида». Негативный сценарий предполагает, что восстановление страхового рынка начнется не раньше конца этого — начала следующего года.

Расчеты «Эксперт РА» основаны на данных Банка России за последние 10 лет. Прогнозы насчет динамики страховых премий даны в номинальном выражении без учета инфляции. Оценить, какой из сценариев наиболее вероятен, пока невозможно, говорит управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин: «Вероятность связана не с экономическими, а с эпидемиологическими факторами, которые мы предсказать не беремся».

Аналитик, однако, напоминает, что даже в 2019 году успехи страховых компаний были скромными. «Причин для того, чтобы страховой рынок не упал по итогам 2020 года, мы сейчас не видим», — резюмирует Янин.

Рынок уже в стагнации

По итогам 2019 года суммарный объем страхового рынка увеличился лишь на 0,1%, до 1,48 трлн руб. Самое значительное сокращение премий, на 43 млрд руб., зафиксировано в страховании жизни. В прошлом году ЦБ ужесточил стандарты продаж полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ, НСЖ), чтобы прекратить мисселинг на рынке — введение покупателей финансовых услуг в заблуждение по поводу условий реализуемых сложных продуктов. Страховщики также получили 11 млрд руб. убытков в сегменте ОСАГО.

Самым прибыльным в 2019 году оказалось добровольное медицинское страхование — сборы за продажу ДМС выросли на 28,8 млрд руб. Премии по страхованию от несчастных случаев и болезней увеличились на 17,8 млрд руб.

Что думают о будущем рынка страховщики

Пик стрессовой ситуации для рынка еще не пройден, считает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов: «Страховщики еще приспосабливаются к работе в новых условиях и должны перестроить свои бизнес-процессы с учетом текущих реалий». По его оценкам, в 2020 году объем страховых премий снизится во всех сегментах, но будет менее серьезным для страхования жизни. «Снижение объемов кредитования заставит банки стараться зарабатывать на комиссионном доходе. Это может оказать поддержку объемам страховой премии в сегментах НСЖ и ИСЖ», — поясняет Шарапов.

Прогноз «Эксперт РА» слишком пессимистичен, считает замруководителя блока маркетинга компании «Росгосстрах» Кирилл Бобыльков. «Дальнейшее развитие ситуации будет, естественно, зависеть от карантинно-выходного режима, в котором живет наша страна. Если к началу лета страна вернется в обычный рабочий ритм, то рынок страхования, можно сказать, отделается легким испугом — падение объемов по итогам года составит 5–10%. Но каждый дополнительный месяц карантина будет съедать от годовой динамики рынка по несколько процентов. Вариант, когда кризис затянется до конца года, даже не хочется изучать», — опасается Бобыльков. По его оценкам, даже при самом негативном сценарии страховой рынок потеряет 15–20%. Контракты с крупными корпоративными клиентами, как правило, перезаключаются в первом квартале, пояснил он.

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Директор по стратегии компании «Ингосстрах» Александр Гогленков отмечает, что оценки «Эксперт РА» совпадают с их собственными: «До минус 10% в кризисном сценарии и до минус 20% в ультракризисном сценарии». По его словам, поддержку рынку может оказать обязательное автострахование, а также страхование имущества. «В условиях резкого смещения работы в удаленном формате и карантинных мер в Москве стоит ожидать сохранения и даже, возможно, роста интереса к страхованию имущества физических лиц. Собственная или арендованная квартира будет являться основным активом для граждан», — говорит собеседник РБК.

Что может помочь страховым компаниям

Сегментов страхового рынка, которые могли бы перекрыть негативные факторы, нет, утверждает Янин. Он также не исключает ухудшения положения страховых компаний. Более устойчивыми в кризис окажутся игроки с хорошо диверсифицированным портфелем по видам продуктов и по клиентам, а также те, кто сможет поддерживать продажи в условиях дистанционной работы. «Также важнейшим фактором устойчивости будет являться наличие сильных, прежде всего государственных, акционеров. У тех компаний, которые не имеют ни одного из указанных факторов устойчивости, риски возникновения серьезных проблем особенно велики», — отмечает аналитик «Эксперт РА».

У крупных страховщиков накоплен значительный буфер капитала для абсорбции возможных убытков, отметил Шарапов из НКР. Он не считает, что компаниям потребуется финансовая поддержка от регулятора.

Страховые компании очень хотели бы получить поддержку от ЦБ, но, скорее всего, им придется рассчитывать на свои силы, полагает Янин. По его словам, пока послабления от Банка России будут регуляторными — затронут сроки и объем отчетности, частоту проверок и запросов, перенос нововведений. «Также это могут быть меры, направленные на снижение возможных последствий от отрицательной переоценки инвестиций страховых компаний», — говорит аналитик.

Сгладить кризисные явления некоторые игроки смогут за счет сегментов, которые поддерживаются государством, считают в страховой компании «Согласие».

По ее оценкам, в отличие от остальных бизнес-направлений рост взносов по итогам года может показать сельхозстрахование (+5%). «Мы ожидаем рост в данном сегменте за счет увеличения финансирования на федеральном уровне (субсидии увеличены на 21%, с 1,9 млрд до 2,3 млрд руб.), а помимо этого — увеличения поддержки на региональном уровне. На наш взгляд, этот фактор существенно поддержит рынок», — пояснил представитель «Согласия».

Как ЦБ уже помог страховщикам

20 марта Банк России смягчил для страховых компаний требования к срокам и объемам обязательной отчетности. Регулятор также сообщил, что до 30 июня не будет наказывать участников рынка за нарушения в этой сфере.

ЦБ также временно не будет применять санкции к страховщикам, которые не могут удовлетворить требования своих клиентов о выплатах в установленный срок из-за карантина и ограничений в отдельных регионах.

Участники рынка просили о большем: например, временно расширить тарифный коридор ОСАГО. Регулятор пока таких послаблений не вводил.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: страхование, кризис, пандемия
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