Сенатор предложил продлить сроки ремонта по ОСАГО у официальных дилеров

В Совфеде предложили обязать страховые компании направлять автомобили на гарантийный ремонт по ОСАГО к официальным дилерам в течение всего срока гарантии, а не обозначенных сейчас двух лет

Фото: Митя Алешковский / ТАСС

Страховые компании должны в рамках ОСАГО направлять автомобили на ремонт только к официальным дилерам в течение всего срока гарантии. С такой инициативой выступил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Соответствующий законопроект об изменениях в закон об ОСАГО уже направлен на отзыв в правительство, уточнил член Совета Федерации.

«Для осуществления полноценного качественного ремонта новых транспортных средств, купленных более чем два года назад, законопроектом предлагается внести обязанность страховых компаний направлять на ремонт такие транспортные средства, находящиеся на гарантии, исключительно к официальным дилерам в течение всего срока гарантии», — сказал Кутепов (цитата по ТАСС).

Он также пояснил, что государственная программа «Развитие транспортной системы» предусматривает меры, которые призваны стимулировать покупку новых автомобилей и утилизацию старых. Сейчас законом определен обязательных двухгодчичный срок, в течение которого ремонтом автомобилей по гарантии в рамках ОСАГО должны заниматься исключительно техцентры официальных дилеров. При этом гарантийные сроки на транспортные средства почти всех производителей значительно превышают 2 года, отметил сенатор.

Материал дополняется.