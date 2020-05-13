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Общество ,  
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Минкомсвязь увеличила мощности сайта госуслуг после слов Путина

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Мощности портала госуслуг были увеличены после произошедших сбоев. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минкомсвязи.

«Работа портала стабилизируется, введены дополнительные мощности, осуществляется оптимизация работы приложений, время недоступности сервисов существенным образом сокращено», — отметили пресс-служба.

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Сбои в работе портала начались из-за большого числа поступивших заявок на получение дополнительных выплат на детей от 3 до 16 лет. Минкомсвязи указала, что за 20 часов работы сервиса через него направили более 2 млн электронных заявлений на получение пособия более чем на 3 млн детей. Число людей, которые воспользовались порталом 12 мая, превысило 17 млн. Таким образом, нагрузка на сайт по сравнению со средними показателями апреля выросла в 10 раз.

«Данная нагрузка является рекордной для портала госуслуг за все время существования. Сейчас на портале оформляется более 2 тысячи заявлений в минуту только по новой услуге», — сообщили в пресс-службе.

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Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что портал госуслуг не справился на первом этапе с объемом заявок на выплаты семьям с детьми.

11 мая Путин предложил ввести единоразовую выплату по 10 тыс. руб. на каждого ребенка в российских семьях от трех до 16 лет. 12 мая правительство утвердило дополнительные выплаты и указало, что подать заявку на получение материальной помощи можно удаленно, в том числе через портал госуслуг.

12 мая Минкомсвязь сообщила, что запущен онлайн-сервис, с помощью которого можно оформить указанные выплаты. Подать заявку на оформление выплаты можно по электронному адресу posobie16.gosuslugi.ru.

 

Теги: Госуслуги, Минкомсвязи, сбои, технические неполадки, Владимир Путин ..., новости РБК
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Путин заявил о не справившемся с потоком заявок портале госуслуг
Политика
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплаты ₽10 тыс. на детей
Технологии и медиа
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
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