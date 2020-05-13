Минкомсвязь увеличила мощности сайта госуслуг после слов Путина

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Мощности портала госуслуг были увеличены после произошедших сбоев. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минкомсвязи.

«Работа портала стабилизируется, введены дополнительные мощности, осуществляется оптимизация работы приложений, время недоступности сервисов существенным образом сокращено», — отметили пресс-служба.

Сбои в работе портала начались из-за большого числа поступивших заявок на получение дополнительных выплат на детей от 3 до 16 лет. Минкомсвязи указала, что за 20 часов работы сервиса через него направили более 2 млн электронных заявлений на получение пособия более чем на 3 млн детей. Число людей, которые воспользовались порталом 12 мая, превысило 17 млн. Таким образом, нагрузка на сайт по сравнению со средними показателями апреля выросла в 10 раз.

«Данная нагрузка является рекордной для портала госуслуг за все время существования. Сейчас на портале оформляется более 2 тысячи заявлений в минуту только по новой услуге», — сообщили в пресс-службе.