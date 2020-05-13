Мишустин назвал число заявок на получение выплаты в ₽10 тыс. на ребенка

Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

За прошедшие сутки россияне подали более 2 млн заявлений на получение выплаты в 10 тыс. руб., обещанной президентом в качестве меры поддержки для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании по социально-экономической ситуации в России. Его слова передает «РИА Новости».

«За прошедшие сутки через сервис Государственных услуг было подано более 2 млн заявлений на эту выплату», — сказал глава кабмина. Выплату в 10 тыс. руб. на каждого ребенка можно получить вне зависимости от доходов семьи.

О введении единовременных выплат на детей с трех до 16 лет в качестве новой меры поддержки при пандемии коронавируса президент России Владимир Путин объявил 11 мая. Обратиться за помощью можно с помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда.

Также президент пообещал отдельные меры поддержки для семей с детьми до трех лет. Они получат дополнительные ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. руб. за апрель, май и июнь. На такую помощь могут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также россияне, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.