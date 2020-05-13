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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин назвал число заявок на получение выплаты в ₽10 тыс. на ребенка

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

За прошедшие сутки россияне подали более 2 млн заявлений на получение выплаты в 10 тыс. руб., обещанной президентом в качестве меры поддержки для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании по социально-экономической ситуации в России. Его слова передает «РИА Новости».

«За прошедшие сутки через сервис Государственных услуг было подано более 2 млн заявлений на эту выплату», — сказал глава кабмина. Выплату в 10 тыс. руб. на каждого ребенка можно получить вне зависимости от доходов семьи.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

О введении единовременных выплат на детей с трех до 16 лет в качестве новой меры поддержки при пандемии коронавируса президент России Владимир Путин объявил 11 мая. Обратиться за помощью можно с помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда.

Также президент пообещал отдельные меры поддержки для семей с детьми до трех лет. Они получат дополнительные ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. руб. за апрель, май и июнь. На такую помощь могут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также россияне, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

Как передает ТАСС, глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что такие выплаты уже перечислены 2,2 млн детей до трех лет. Общая сумма выплат составила 19 млрд руб.

Также Котяков на заседании правительства отметил, что с 17 апреля выплату в размере 5 тыс. руб. за апрель, май и июнь на каждого ребенка до трех лет могли получить только семьи, имеющие право на маткапитал. Сейчас это ограничение снято, сказал он.

Теги: Михаил Мишустин, Антон Котяков, выплаты
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