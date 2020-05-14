Россияне назвали главную проблему дистанционного образования

Только 23% россиян высоко оценивают платформы дистанционного образования. Абсолютное большинство уверено, что дистанционное образование мешает школьникам готовиться к итоговым испытаниям

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Главным страхом выпускников и их родителей в условиях самоизоляции стало качество подготовки к выпускным экзаменам. Это следует из опроса, проведенного исследовательской компанией Wanta Group. Материалы исследования есть в распоряжении РБК.

В топ-5 страхов выпускников и их родителей вошли:

качество подготовки к выпускным экзаменам (42%),

риск не поступить в желаемое учебное заведение (28%),

перенос выпускных экзаменов (22%),

сложности поиска работы после выпуска (21%)

перенос вступительных испытаний в вузы и ссузы (18%).

81% респондентов полагают, что самоизоляция мешает выпускникам готовиться к экзаменам. Причиной этого, в первую очередь, стало качество дистанционных платформ, которые предлагают учащимся. Только 23% родителей и выпускников заявили о том, что высоко оценивают качество дистанционной образовательной платформы, которую предлагают в учебном заведении.

При этом молодежь в большей степени полагается на возможность подготовиться к экзаменам в условиях самоизоляции и переноса дат экзаменов. 70% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет считают, что перенос выпускных экзаменов даст школьникам возможность лучше подготовиться. Среди респондентов от 45 лет и старше это мнение разделяют лишь 51%.