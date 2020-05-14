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Россияне назвали главную проблему дистанционного образования

Только 23% россиян высоко оценивают платформы дистанционного образования. Абсолютное большинство уверено, что дистанционное образование мешает школьникам готовиться к итоговым испытаниям
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Главным страхом выпускников и их родителей в условиях самоизоляции стало качество подготовки к выпускным экзаменам. Это следует из опроса, проведенного исследовательской компанией Wanta Group. Материалы исследования есть в распоряжении РБК.

В топ-5 страхов выпускников и их родителей вошли:

  • качество подготовки к выпускным экзаменам (42%),
  • риск не поступить в желаемое учебное заведение (28%),
  • перенос выпускных экзаменов (22%),
  • сложности поиска работы после выпуска (21%)
  • перенос вступительных испытаний в вузы и ссузы (18%).

81% респондентов полагают, что самоизоляция мешает выпускникам готовиться к экзаменам. Причиной этого, в первую очередь, стало качество дистанционных платформ, которые предлагают учащимся. Только 23% родителей и выпускников заявили о том, что высоко оценивают качество дистанционной образовательной платформы, которую предлагают в учебном заведении.

При этом молодежь в большей степени полагается на возможность подготовиться к экзаменам в условиях самоизоляции и переноса дат экзаменов. 70% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет считают, что перенос выпускных экзаменов даст школьникам возможность лучше подготовиться. Среди респондентов от 45 лет и старше это мнение разделяют лишь 51%.

Почти половина опрошенных (49%) считают, что ситуация в стране не станет поводом для поблажек абитуриентам. 43% уверены, что поступить в университет в этом году будет сложнее.

Телефонный опрос проводился с 23 по 26 апреля в городах-миллионниках. В опросе приняли участие 1217 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет.

Как коронавирус повлиял на ЕГЭ и другие экзамены. Что важно знать
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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Первоначально начало основного этапа единого госэкзамена было назначено на 25 мая, однако из-за пандемии его перенесли на 8 июня. 13 мая Минпросвещения предложило вновь перенести даты экзаменов и отложить ЕГЭ на более поздний срок. Точная дата пока не определена, в Роспотребнадзоре полагают, что речь может идти о второй половине июня.

Авторы: Ирина Парфентьева, Георгий Тадтаев
Теги: образование, ЕГЭ
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