Минобрнауки предложило провести ЕГЭ в этом году дистанционно

По мнению ведомства, из-за коронавируса экзамен можно провести дистанционно, если учащихся обеспечат необходимыми техническими средствами. Минпросвещения ранее предложило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минобрнауки считает, что в этом году из-за пандемии и в целях предотвращения распространения инфекции Единый государственный экзамен (ЕГЭ) можно провести в дистанционном формате. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на письмо замглавы ведомства Дмитрия Афанасьева. Содержание документа также приводит «Интерфакс».

Если ситуация с распространением COVID-19 не изменится, министерство считает дистанционный ЕГЭ целесообразным «при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами».

По мнению министерства, при установлении сроков начала проведения экзамена нужно руководствоваться эпидемиологической обстановкой в регионах, следует из письма (в Минпросвещения ранее заявили, что ЕГЭ будут проводить по единому расписанию для всей страны). Ведомство также считает, что проведение ЕГЭ в качестве вступительных испытаний в вузы необходимо «с целью соблюдения принципов объективности и независимой оценки качества подготовки обучающихся», передает ТАСС.

В письме, выдержку из которого приводит агентство, также говорится, что руководители вузов считают недопустимым значительно сдвигать начало учебного года на более поздний срок, поскольку это может привести к финансовым издержкам и «повысит риски невыполнения ряда обязательств».