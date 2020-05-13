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Минобрнауки предложило провести ЕГЭ в этом году дистанционно

По мнению ведомства, из-за коронавируса экзамен можно провести дистанционно, если учащихся обеспечат необходимыми техническими средствами. Минпросвещения ранее предложило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минобрнауки считает, что в этом году из-за пандемии и в целях предотвращения распространения инфекции Единый государственный экзамен (ЕГЭ) можно провести в дистанционном формате. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на письмо замглавы ведомства Дмитрия Афанасьева. Содержание документа также приводит «Интерфакс».

Если ситуация с распространением COVID-19 не изменится, министерство считает дистанционный ЕГЭ целесообразным «при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами».

В Минпросвещения решили перенести ЕГЭ на более поздний срок
Общество
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

По мнению министерства, при установлении сроков начала проведения экзамена нужно руководствоваться эпидемиологической обстановкой в регионах, следует из письма (в Минпросвещения ранее заявили, что ЕГЭ будут проводить по единому расписанию для всей страны). Ведомство также считает, что проведение ЕГЭ в качестве вступительных испытаний в вузы необходимо «с целью соблюдения принципов объективности и независимой оценки качества подготовки обучающихся», передает ТАСС.

В письме, выдержку из которого приводит агентство, также говорится, что руководители вузов считают недопустимым значительно сдвигать начало учебного года на более поздний срок, поскольку это может привести к финансовым издержкам и «повысит риски невыполнения ряда обязательств».

Поступающих в вузы выпускников обяжут сдавать два экзамена в рамках ЕГЭ
Общество
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В начале апреля и.о. главы Рособрнадзора Антон Музаев заявил, что в России нет технологической возможности провести единый госэкзамен на дому. «У нас есть форма, когда мы открываем пункты проведения экзамена на дому для ребят, у которых есть проблемы, для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Но установить 750 тыс. пунктов на дому — это история неподъемная, эти пункты должны соответствовать, должны быть оборудованы, стандартизированы, вплоть до того, что общественный наблюдатель присутствует», — заявил он на онлайн-марафоне Минпросвещения «Домашний час».

Первоначально начало основного этапа единого госэкзамена было назначено на 25 мая, однако из-за пандемии его перенесли на 8 июня. 13 мая Минпросвещения предложило отложить ЕГЭ на более поздний срок. Точная дата пока не определена, в Роспотребнадзоре полагают, что речь может идти о второй половине июня.

В этом году ЕГЭ будут сдавать только те выпускники школ, которые хотят поступать в вузы. Как сообщил замминистра просвещения Дмитрий Глушко, это будут два предмета по выбору.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минобрнауки, ЕГЭ
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