Депутатов Госдумы обязали ходить на заседания в масках и перчатках
Депутаты Госдумы, присутствующие на заседаниях, должны будут носить медицинские маски и перчатки. Соответствующее решение принял Совет Думы на заседании 8 мая. Протокол заседания опубликован (RTF) в электронной базе данных нижней палаты парламента.
«Принято решение, на заседаниях Государственной Думы депутаты <...> должны присутствовать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки)», — говорится в сообщении.
Аппарату Думы поручили обеспечить парламентариев средствами индивидуальной защиты.
В конце марта Госдума организовала массовую проверку депутатов на заражение коронавирусом, так как они продолжили работать на своих рабочих местах. Проверка не выявила заражений среди парламентариев.