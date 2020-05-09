Депутатов Госдумы обязали ходить на заседания в масках и перчатках

25 апреля коронавирусом заразился депутат от КПРФ, председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом, у парламентария выявили спустя две недели после того, как коронавирусом заразился его водитель. Затем депутат ушел на карантин. В тот же день о заражении вирусом сообщил другой депутат от КПРФ — Дмитрий Новиков.

6 мая коронавирусом заразилась депутат от «Единой России», член комитета по аграрным вопросам Светлана Максимова. Как сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова, Максимова находится на лечении в больнице в Твери.