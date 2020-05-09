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Депутатов Госдумы обязали ходить на заседания в масках и перчатках

Ольга Павлова и Анатолий Выборный
Ольга Павлова и Анатолий Выборный (Фото: duma.gov.ru)

Депутаты Госдумы, присутствующие на заседаниях, должны будут носить медицинские маски и перчатки. Соответствующее решение принял Совет Думы на заседании 8 мая. Протокол заседания опубликован (RTF) в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Принято решение, на заседаниях Государственной Думы депутаты <...> должны присутствовать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и рук (перчатки)», — говорится в сообщении.

Аппарату Думы поручили обеспечить парламентариев средствами индивидуальной защиты.

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
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В конце марта Госдума организовала массовую проверку депутатов на заражение коронавирусом, так как они продолжили работать на своих рабочих местах. Проверка не выявила заражений среди парламентариев.

25 апреля коронавирусом заразился депутат от КПРФ, председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом, у парламентария выявили спустя две недели после того, как коронавирусом заразился его водитель. Затем депутат ушел на карантин. В тот же день о заражении вирусом сообщил другой депутат от КПРФ — Дмитрий Новиков.

6 мая коронавирусом заразилась депутат от «Единой России», член комитета по аграрным вопросам Светлана Максимова. Как сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова, Максимова находится на лечении в больнице в Твери.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Госдума России, депутаты, медицинские маски, коронавирус
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