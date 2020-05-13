В России за сутки выявили более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число новых случаев заболевания стало минимальным со 2 мая. Всего в стране заболели более 240 тыс. человек

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в России было выявлено 10 028 новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране заболел 242 271 человек.

Суточное число выявленных случаев стало минимальным со 2 мая. При этом 11-й день подряд этот показатель превышает 10 тыс. человек.

Выздоровел за последние сутки 4491 человек. Общее число поправившихся достигло 48 003.

Больше всего новых случаев коронавируса в Москве – 5392. Больше 100 человек за сутки заболели в Подмосковье (1063), Нижегородской области (354), Санкт-Петербурге (339), Красноярском крае (227), Свердловской области (211) и Дагестане (116).