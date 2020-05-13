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В России за сутки выявили более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число новых случаев заболевания стало минимальным со 2 мая. Всего в стране заболели более 240 тыс. человек
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в России было выявлено 10 028 новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране заболел 242 271 человек.

Суточное число выявленных случаев стало минимальным со 2 мая. При этом 11-й день подряд этот показатель превышает 10 тыс. человек.

Выздоровел за последние сутки 4491 человек. Общее число поправившихся достигло 48 003.

Больше всего новых случаев коронавируса в Москве – 5392. Больше 100 человек за сутки заболели в Подмосковье (1063), Нижегородской области (354), Санкт-Петербурге (339), Красноярском крае (227), Свердловской области (211) и Дагестане (116).

Число умерших в России от COVID-19 превысило 2,2 тыс. человек
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ни одного нового случая заражения не было зафиксировано в двух регионах: Ненецком автономном округе и на Чукотке.

По данным университета Джонса Хопкинса Россия занимает второе место по числу выявленных случаев коронавируса в мире, уступая лишь США. При этом ресурс Worldometers, который также собирает статистику по COVID-19, указывает, что Россия находится на третьем месте, уступая в том числе и Испании.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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