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Минпромторг попросил проверить условия эксплуатации аппартов ИВЛ медиками

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Минпромторг заявил о необходимости проверить не только сами аппараты искусственной вентиляции легких, которые привели к пожарам в «коронавирусных» больницах в Москве и Санкт-Петербурге, но и условия их эксплуатации. Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.

«Мы полностью согласны с коллегами из Росздравнадзора, заявившими о том, что проверку должны пройти не только аппараты, но и условия их эксплуатации», — говорится в сообщении.

В Сети появилось видео пожара в «коронавирусной» больнице в Петербурге
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Ведомство также выразило соболезнования родным и близким погибших и пострадавших из-за пожаров в больницах пациентов.

9 мая в Москве вспыхнул пожар в корпусе ГКБ № 50, погиб один человек. 12 мая произошло возгорание в реанимации петербургской больницы Святого Георгия, погибли пять пациентов.

Росздравнадзор назвал причиной этих двух пожаров неисправность в аппаратах ИВЛ «Авента-М», установленных в обеих больницах, и начал проверку их качества, безопасности и условий эксплуатации. 13 мая надзорное ведомство сообщило о приостановке их обращения на территории России.

Аппараты искусственной вентиляции «Авента-М»

«Авента-М» — самые популярные аппараты искусственной вентиляции легких в России. Их производит компания «Уральский приборостроительный завод» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии», КРЭТ). Только в апреле КРЭТ заключил контракты на поставку 8,7 тыс. аппаратов с российскими больницами, правительствами регионов и Минпромторгом. Согласно контракту с Минпромторгом, КРЭТ до конца года поставит в региональные больницы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ «Авента».

В конце марта правительство назначило АО «КРЭТ» единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд медицинских учреждений. На тот момент мощность производства составляла десять единиц аппаратов ИВЛ в сутки, сообщили РБК в пресс-службе компании. На конец апреля мощность производства по выпуску ИВЛ на Уральском приборостроительном заводе была увеличена в десять раз и составляла 100 единиц оборудования в сутки.

Производитель аппаратов концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») указал, что причиной возгораний могли стать как состояние сетей, инженерной инфраструктуры лечебных учреждений, медицинского оборудования, так и несоблюдение мер противопожарной безопасности.

Теги: Минпромторг, коронавирус, новости РБК
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