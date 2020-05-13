Минпромторг попросил проверить условия эксплуатации аппартов ИВЛ медиками

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Минпромторг заявил о необходимости проверить не только сами аппараты искусственной вентиляции легких, которые привели к пожарам в «коронавирусных» больницах в Москве и Санкт-Петербурге, но и условия их эксплуатации. Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.

«Мы полностью согласны с коллегами из Росздравнадзора, заявившими о том, что проверку должны пройти не только аппараты, но и условия их эксплуатации», — говорится в сообщении.

Ведомство также выразило соболезнования родным и близким погибших и пострадавших из-за пожаров в больницах пациентов.

9 мая в Москве вспыхнул пожар в корпусе ГКБ № 50, погиб один человек. 12 мая произошло возгорание в реанимации петербургской больницы Святого Георгия, погибли пять пациентов.