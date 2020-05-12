В Сети появилось видео пожара в «коронавирусной» больнице в Петербурге

Очевидцы сняли на видео пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге, в результате которого, по предварительным данным, погибли пять пациентов.

Видео: Ramik Dobrov / VK

Больница была перепрофилирована для лечения больных с COVID-19. Возгорание произошло в отделении реанимации на шестом этаже. По данным источника ТАСС в экстренных службах, все погибшие были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По предварительным данным, уточнил собеседник агентства, возгорание возникло из-за короткого замыкания в одном из них.

Источник в медицинских службах уточнил, что погибшие проходили лечение от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, их состояние было тяжелым. «Один из аппаратов ИВЛ буквально вспыхнул, и сразу повалил дым», — сказал собеседник агентства. По данным источника в МЧС, возгорание было локализовано через 25 минут.

Из больницы после начала пожара было эвакуировано 150 человек.