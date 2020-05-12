Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 73,43 (-0,44) Quote, 13:38
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 79,44 (-0,56) Quote, 13:38
В Ростовской области ослабят карантинные меры Общество, 23:03 Представитель Эрдогана передал Пескову пожелание выздоровления на русском Политика, 22:40 Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей Общество, 22:24 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 мая Общество, 22:14 В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом Общество, 22:08 Глава UFC заявил о планах провести бой Хабиба с Гейджи летом на острове Спорт, 21:48 Мурманские чиновники получили выговор за рыбалку во время самоизоляции Общество, 21:43 У 40% работающих в «красной зоне» медиков обнаружили проблемы с психикой Общество, 21:33 Нейтральный статус для взрослых легкоатлетов стал платным Спорт, 21:19 ФАС сообщила о незначительном числе жалоб на дефицит и цены на перчатки Общество, 21:13 Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800% Общество, 21:13 Родственникам жертв пожара в больнице в Петербурге выплатят по 1 млн руб. Общество, 21:07 World Athletics определила дату старта легкоатлетического сезона Спорт, 21:00 Мэр Лондона выступил против возобновления розыгрыша АПЛ Спорт, 20:33
Новости без коронавируса ,  
0 

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.

«Была проведена проверка в связи с опубликованным комментарием, принято решение об отстранении Бузовчук от должности», — сказали в пресс-службе.

Как сообщает «Регион 64» со ссылкой на исполняющего обязанности главы района Алексея Стрельникова, в ближайшее время чиновница будет уволена по инициативе работодателя.

Ранее местное издание FreeNews-Volga сообщило, что пользователь Лидия Прозорова, в профиле которой было указано, что она работает в Центре молодежных инициатив, оставила комментарий под постом о том, что президент Владимир Путин утвердил выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей в возрасте от трех до 15 лет. «Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны», — написала она. Пользователь добавила, что деньги лучше направить пенсионерам.

Изданию «Четвертая власть» в администрации подтвердили использование чиновницей другой фамилии в соцсети. «В такой момент, когда беспрецедентные меры поддержки оказываются в такой сложной обстановке, считаем такие комментарии недопустимыми», — уточнили изданию в пресс-службе.

РБК направил запрос в Энгельсский муниципальный район Саратовской области.

Чиновник обратилась к детям с фразой «государство не просило вас рожать»
Общество

В январе во время разговора с одним из ветеранов Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин раскритиковал противников государственной поддержки для семей с детьми и назвал их «моральными уродами».

1 марта глава государства подписал закон, расширяющий программу маткапитала. В частности, документом предусмотрена выплата в размере 466 617 руб. при рождении или усыновлении первого ребенка. При появлении в семье второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. (до 616 617 руб.). Поправки касаются семей, в которых дети родились после 1 января 2020 года. С 15 апреля материнский капитал оформляется в России автоматически после рождения ребенка.

Теги: Саратовская область, чиновники, увольнение, выплаты
Материалы по теме
Куйвашев лишил поста автора фразы «государство не просило вас рожать»
Общество
Автор фразы «государство не просило вас рожать» подала в отставку
Общество
Чиновник обратилась к детям с фразой «государство не просило вас рожать»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter