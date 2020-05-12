Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.

«Была проведена проверка в связи с опубликованным комментарием, принято решение об отстранении Бузовчук от должности», — сказали в пресс-службе.

Как сообщает «Регион 64» со ссылкой на исполняющего обязанности главы района Алексея Стрельникова, в ближайшее время чиновница будет уволена по инициативе работодателя.

Ранее местное издание FreeNews-Volga сообщило, что пользователь Лидия Прозорова, в профиле которой было указано, что она работает в Центре молодежных инициатив, оставила комментарий под постом о том, что президент Владимир Путин утвердил выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей в возрасте от трех до 15 лет. «Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны», — написала она. Пользователь добавила, что деньги лучше направить пенсионерам.

Изданию «Четвертая власть» в администрации подтвердили использование чиновницей другой фамилии в соцсети. «В такой момент, когда беспрецедентные меры поддержки оказываются в такой сложной обстановке, считаем такие комментарии недопустимыми», — уточнили изданию в пресс-службе.