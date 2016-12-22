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Чиновник обратилась к детям с фразой «государство не просило вас рожать»

Директор департамента молодежной политики Свердловской области и олимпийская чемпионка Ольга Глацких на встрече с детьми-волонтерами обратилась к ним со словами «государство не просило вас рожать». Обязанность молодежи самой заботиться о своем будущем она объяснила проблемами с финансированием. Запись встречи вел местный телеканал «ЭХО-ТВ 24​».

Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще, в принципе, ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать, если мы будем идти от истоков. Все знают свои права, но забыли про обязанности», — сказала она детям.

Родителям она предложила самим финансово «вкладываться в ребенка» наравне с государством. «Государство вкладывается проектами, мероприятиями… Вы думаете легко организовать мероприятие и это дешево стоит? Поверьте, это недешево. А зарплаты — мне коллеги не дадут соврать — трехкопеечные у всех чиновников и муниципальных служащих», — пожаловалась она.

Видео: ЭХО-ТВ 24

Таким образом, полагает Глацких, молодежь сама должна быть ответственной за свое будущее, не надеясь на помощь от государства. «Дорогие ребята, у меня к вам огромная просьба. Меняйте это и в своих головах, и у знакомых, и у одноклассников. Вам государство ничего не должно. Вы должны сделать все сами. Это ваша жизнь», — сказала она.

29-летняя Ольга Глацких возглавила департамент молодежной политики Свердловской области в 2016 году. До начала карьеры в сфере госуправления она занималась художественной гимнастикой, принеся России золото в составе команды на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Также она завоевала золотые медали на чемпионате мира в Баку в 2005 году и чемпионате Европы в Ризе в 2003-м. В 2011 году она окончила МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности «политология».

Политика
Отказавшуюся жить на прожиточный минимум саратовскую чиновницу уволили

В октябре министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова публично поспорила с депутатом Николаем Бондаренко, заявив, что прожиточного минимума вполне хватает «для минимальных физиологических потребностей». «Макарошки стоят всегда одинаково. А кефир? Все равно это очень дешево!» — сказала она. Однако сама она от предложения попробовать прожить на 3,5 тыс. руб. отказалась, объяснив это статусом министра. 12 октября она была уволена с занимаемой должности.

Теги: Чиновник, Свердловская область
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