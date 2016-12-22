Чиновник обратилась к детям с фразой «государство не просило вас рожать»

Директор департамента молодежной политики Свердловской области и олимпийская чемпионка Ольга Глацких на встрече с детьми-волонтерами обратилась к ним со словами «государство не просило вас рожать». Обязанность молодежи самой заботиться о своем будущем она объяснила проблемами с финансированием. Запись встречи вел местный телеканал «ЭХО-ТВ 24​».

Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще, в принципе, ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать, если мы будем идти от истоков. Все знают свои права, но забыли про обязанности», — сказала она детям.

Родителям она предложила самим финансово «вкладываться в ребенка» наравне с государством. «Государство вкладывается проектами, мероприятиями… Вы думаете легко организовать мероприятие и это дешево стоит? Поверьте, это недешево. А зарплаты — мне коллеги не дадут соврать — трехкопеечные у всех чиновников и муниципальных служащих», — пожаловалась она.

Видео: ЭХО-ТВ 24

Таким образом, полагает Глацких, молодежь сама должна быть ответственной за свое будущее, не надеясь на помощь от государства. «Дорогие ребята, у меня к вам огромная просьба. Меняйте это и в своих головах, и у знакомых, и у одноклассников. Вам государство ничего не должно. Вы должны сделать все сами. Это ваша жизнь», — сказала она.