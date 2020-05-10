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Общество ,  
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В Минздраве сообщили о снижении уровня смертности в России в 2020 году

Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Число умерших в расчете на тысячу человек населения в России за первые три месяца 2020 года снизилось на 3,8% по сравнению с первым кварталом 2019-го. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Уровень смертности в январе—марте 2019 года составлял 13,1%, в тот же период 2020 года он составил 12,6%.

«В абсолютном выражении число смертей сократилось на 12 866 человек, или 2,7% (с 472 860 в январе—марте 2019 года до 459 994 в январе—марте 2020 года)», говорится в сообщении Минздрава.

Наибольшее снижение уровня смертности в стране было зафиксировано в январе. По сравнению с первым месяцем прошлого года, в 2020-м умерло на 8376 человек меньше.

Глава Минздрава заявил о снижении общего показателя смертности в России
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Фото: Андрей Любимов / РБК

В конце апреля в Минздраве отметили снижение смертности в России от туберкулеза на 10,7% в 2019 году. От внешних причин люди стали умирать реже на 4,9%, от болезней органов дыхания — на 3,7% реже. Число смертей от заболеваний системы кровообращения снизилось на 1%.

В общей сложности, по статистике министерства, в 2019 году смертность в стране уменьшилась на 1,6% по сравнению с 2018 годом.

Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что в 2020 году смертность в стране упала на 4,5%. По его словам, распространение коронавируса не повлияло на этот показатель.

Теги: Россия, смертность, Минздрав
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Минздрав заявил о снижении смертности в России
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Глава Минздрава заявил о снижении общего показателя смертности в России
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