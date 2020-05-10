В Минздраве сообщили о снижении уровня смертности в России в 2020 году

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Число умерших в расчете на тысячу человек населения в России за первые три месяца 2020 года снизилось на 3,8% по сравнению с первым кварталом 2019-го. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Уровень смертности в январе—марте 2019 года составлял 13,1%, в тот же период 2020 года он составил 12,6%.

«В абсолютном выражении число смертей сократилось на 12 866 человек, или 2,7% (с 472 860 в январе—марте 2019 года до 459 994 в январе—марте 2020 года)», говорится в сообщении Минздрава.

Наибольшее снижение уровня смертности в стране было зафиксировано в январе. По сравнению с первым месяцем прошлого года, в 2020-м умерло на 8376 человек меньше.