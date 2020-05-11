В Подмосковье проверят все хосписы после пожара в Красногорске

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Министерство социального развития Московской области и надзорные органы проверят все хосписы в Подмосковье после пожара в красногорском пансионате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека в регионе Екатерины Семеновой.

«Не секрет, что в Подмосковье есть частные учреждения, которые находятся в жилых домах или не приспособленных для этого строениях», — сказала Семенова. Такие хосписы проверят на соответствие их нормам содержания и нормам противопожарной безопасности.

В пресс-службе также отметили, что специалисты взяли на контроль ситуацию с пожаром в красногорском хосписе и будут следить за ходом расследования.

Пожар в хосписе «Второй дом» в поселке Опалиха (микрорайон Красногорска) произошел в ночь на 11 мая. В результате возгорания погибли девять человек в возрасте от 66 до 90 лет. В минздраве Московской области РБК сообщили, что шесть человек, пострадавших при пожаре, находятся в отделении реанимации в крайне тяжелом и тяжелом состоянии.