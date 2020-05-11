Врачи сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в хосписе Красногорска

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Шесть человек, пострадавших при пожаре в хосписе Красногорска, находятся в отделении реанимации в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Всего в результате пожара в Красногорскую городскую больницу №1 поступили девять человек.

«Остальные трое в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в терапевтическое и кардиологическое отделения. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — отметили в ведомстве.

В ночь на 11 мая в хосписе «Второй дом» в поселке Опалиха (микрорайон Красногорска) произошел пожар. В результате возгорания погибли девять человек, тела пожилых людей были обнаружены с термическими ожогами.