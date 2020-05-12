СМИ назвали вероятную причину пожара в петербургской больнице

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Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге мог возникнуть из-за короткого замыкания аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«К возгоранию могли привести короткое замыкание аппарата ИВЛ или его неисправность», — сказал собеседник агентства, добавив, что это предварительные данные.

О том, что причиной возгорания могла быть перегрузка аппарата для ИВЛ, со ссылкой на источник сообщает также «Интерфакс». По словам собеседника агентства, эти аппараты работают на пределе.