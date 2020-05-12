Премьер-министр Украины допустил продление карантина на новый срок

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Украина находится на пике заболеваемости, карантин из-за коронавируса будет продлен в стране после 22 мая до неопределенного числа. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1».

«Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать», — сказал он. По его словам, правительство разработало пять этапов постепенного выхода из карантина.

Шмыгаль пояснил, что сейчас Украина находится на пике заболеваемости. По его словам, последние семь-восемь дней в стране не увеличивается число больных COVID-19 в процентном соотношении. Однако, по его словам, переломный момент наступит, когда количество выздоровевших превысит число заболевших или будет равным ему. «Это очень важный переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик», — сказал премьер-министр.