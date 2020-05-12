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Премьер-министр Украины допустил продление карантина на новый срок

Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина находится на пике заболеваемости, карантин из-за коронавируса будет продлен в стране после 22 мая до неопределенного числа. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1».

«Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать», — сказал он. По его словам, правительство разработало пять этапов постепенного выхода из карантина.

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Фото: Сергей Чузавков / Global Look Press

Шмыгаль пояснил, что сейчас Украина находится на пике заболеваемости. По его словам, последние семь-восемь дней в стране не увеличивается число больных COVID-19 в процентном соотношении. Однако, по его словам, переломный момент наступит, когда количество выздоровевших превысит число заболевших или будет равным ему. «Это очень важный переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик», — сказал премьер-министр.

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Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Ранее Шмыгаль уже допускал, что карантин будет продлен и после 22 мая с последующим поэтапным снятием ограничений. Премьер-министр указывал, что в своих решениях власти Украины опираются на данные ВОЗ.

Ограничительные меры на Украине из-за угрозы коронавируса впервые объявили 11 марта. 25 марта кабмин страны ввел на территории государства режим чрезвычайной ситуации. На Украине прекратили работать бары, рестораны и кафе, были запрещены массовые публичные мероприятия. Железнодорожные и автобусные перевозки между городами приостановили, временно прекратил работу Киевский метрополитен. Украина также отменила все полеты, в том числе и на внутренних направлениях.

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7 мая власти страны продлили режим карантина до 22 мая, однако одновременно ослабили ряд ограничений. Правительство разрешило работу нотариусов, аудиторов, психологов и стоматологов, открыло музеи и историко-культурные учреждения, а также кафе с летней верандой.

Также разрешили работать объектам торговли и бытового обслуживания населения при условии, что персонал и посетители будут соблюдать рекомендованные меры предосторожности, в том числе ограничение на число посетителей, социальную дистанцию и ношение средств индивидуальной защиты.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, Украина, канал "1+1", карантин
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