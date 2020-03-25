Кабмин Украины ввел режим ЧС по всей стране

Необходимость введения режима чрезвычайной ситуации во всей стране премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил ростом числа заражений COVID-19

Фото: Ефрем Лукацкий / AP

На территории Украины до 24 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, заявил на заседании кабмина в среду глава правительства Украины Денис Шмыгаль (трансляция заседания идет в аккаунте кабмина в сети YouTube).

По словам премьер-министра, режим ЧС во всей стране — ранее он был введен в девяти регионах — необходим для усиления борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Минздрава Украины, к настоящему моменту в стране выявлено 113 случаев заражения COVID-19, четыре человека умерли.

«Статистика, к сожалению, ухудшается», — сказал Шмыгаль, отметив, что решение о продлении ЧС на срок после 24 апреля может быть принято позднее.