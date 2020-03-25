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Кабмин Украины ввел режим ЧС по всей стране

Необходимость введения режима чрезвычайной ситуации во всей стране премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил ростом числа заражений COVID-19
Фото: Ефрем Лукацкий / AP

На территории Украины до 24 апреля введен режим чрезвычайной ситуации, заявил на заседании кабмина в среду глава правительства Украины Денис Шмыгаль (трансляция заседания идет в аккаунте кабмина в сети YouTube).

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По словам премьер-министра, режим ЧС во всей стране — ранее он был введен в девяти регионах — необходим для усиления борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Минздрава Украины, к настоящему моменту в стране выявлено 113 случаев заражения COVID-19, четыре человека умерли.

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«Статистика, к сожалению, ухудшается», — сказал Шмыгаль, отметив, что решение о продлении ЧС на срок после 24 апреля может быть принято позднее.

Премьер-министр также призвал не путать режим ЧС с чрезвычайным положением.

В середине марта Украина объявила о закрытии границ для иностранцев из-за ситуации с вирусом. В стране также приостановили внутренние автобусные, железнодорожные и авиаперевозки.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, коронавирус
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