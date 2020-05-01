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Всемирный банк выделит Украине $150 млн на соцпомощь и борьбу с COVID-19

Здание Всемирного банка
Здание Всемирного банка (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Всемирный банк выделит Украине $150 млн на социальную помощь и борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте банка. Эту сумму утвердил 30 апреля Совет исполнительных директоров финансовой организации.

Из этой суммы $50 млн должны пойти на борьбу с последствиями распространения коронавируса, остальные средства — на социальную помощь малообеспеченным семьям Украины.

Cредства обеспечат быструю выплату субсидий по украинским программам гарантированного минимального дохода и оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, деньги пойдут на однократные переводы инвалидам и пожилым людям.

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Фото: Сергей Чузавков / Global Look Press

На сайте Минфина Украины уточняется, что привлеченные средства планируется использовать в 2020–2022 годах. Часть полученных денег направят на дополнительное финансирование проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», который реализуется с 2014 года при поддержке Всемирного банка.

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В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о трех сценариях развития эпидемии коронавируса на территории страны. По его словам, в самом позитивном варианте заболеют от 3 до 5% населения. Только с таким количеством, по мнению Зеленского, справится украинское здравоохранение. В худших вариантах развития событий заразятся 25 или 50% жителей Украины.

По последним данным Минздрава Украины, коронавирусной инфекцией в стране заболел 10 861 человек. Из них 272 пациента умерли.

Теги: Украина, Всемирный банк, коронавирус
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