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Депутаты из «Слуги народа» попросили смягчить карантин на Украине

Часть депутатов фракции «Слуга народа» Верховной рады Украины попросила премьер-министра Дениса Шмыгаля ослабить карантин в некоторых регионах страны, где коронавирус распространяется медленно. Об этом на своей странице в Facebook написала замглавы фракции Евгения Кравчук.

«Пожар нужно тушить там, где горит. То же самое касается мер против коронавируса. В разных регионах страны уровень заболеваемости существенно отличается», — сказала она.

По ее словам, в Черновицкой области Украины выявили 1341 случай заражения, а в Черниговской области — 22 случая. Кравчук отметила, что в связи с этим было бы логично сделать ограничительные меры в разных областях различными.

Замглавы фракции добавила, что «большинство населения фактически осталась без работы и денег», и на фоне пандемии коронавируса на Украине назревают трудовой и экономический кризисы. Кравчук заявила, что она также подписала обращение к премьер-министру.

Материал дополняется.

Теги: Украина, коронавирус
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