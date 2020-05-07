Правительство Украины ослабило карантин и продлило его до 22 мая

Украинские власти приступили к первому этапу отмены ограничительных мер, принятых против эпидемии SARS-CoV-2. Карантин, который был объявлен до 11 мая, продлен до 22 мая, однако режим ограничений значительно ослаблен

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Правительство Украины продлило карантинные меры, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, до 22 мая. Одновременно с этим кабмин внес многочисленные послабления в карантинный режим, начав первый этап отмены ограничений.

Постановление правительства № 343 датировано 4 мая, однако оно не было опубликовано ранее.

Насколько ослаблены ограничительные меры: