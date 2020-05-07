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Правительство Украины ослабило карантин и продлило его до 22 мая

Украинские власти приступили к первому этапу отмены ограничительных мер, принятых против эпидемии SARS-CoV-2. Карантин, который был объявлен до 11 мая, продлен до 22 мая, однако режим ограничений значительно ослаблен
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Правительство Украины продлило карантинные меры, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, до 22 мая. Одновременно с этим кабмин внес многочисленные послабления в карантинный режим, начав первый этап отмены ограничений.

Постановление правительства № 343 датировано 4 мая, однако оно не было опубликовано ранее.

Насколько ослаблены ограничительные меры:

  • разрешена работа объектов торговли и бытового обслуживания населения при условии, что персонал примет соответствующие меры предосторожности (защита лица, рук и глаз). Покупатели и клиенты также должны носить маски или респираторы, а в помещении одновременно не должно находиться более одного посетителя на 10 кв. м;
  • предприятия общественного питания при наличии открытых (летних) террас могут принимать и обслуживать посетителей при условии, что между соседними стульями или сиденьями будет не менее 1,5 метра, а за одним столом будут сидеть не более двух человек (не считая детей до 14 лет);
  • театрам, циркам и концертным организациям разрешили проводить репетиции без зрителей при условии, что в них принимают участие не более 50 человек с обязательным использованием средств защиты;
  • разрешена также работа нотариусов, аудиторов, психологов и стоматологов;
  • разрешены как индивидуальные занятия спортом (бег, езда на велосипеде, фигурное катание и т.д.), так и групповые для любителей и профессиональных спортсменов, сборных при соблюдении противоэпидемических мер, одной из которых является наличие в помещении не более одного человека на 1 кв. м;
  • музеям и историко-культурным учреждениям разрешено работать на усмотрение собственников или органов управления, в том числе принимать посетителей. При этом персонал и посетители должны быть обеспечены средствами защиты лица, глаз и рук;
  • сняты ограничения на работу издательств, СМИ и производителей аудиовизуальной продукции. На съемочной площадке при этом должны находиться не более 50 человек, обеспеченных средствами защиты.

Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина
Общество
Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая заявил, что страна уже готовится к выходу из карантина. «Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей важнее всего. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас — только благодаря своевременным карантинным мероприятиям», — заявил Зеленский.

Предпринимателям президент посоветовал подготовиться к работе вне ограничений: закупить товары, провести дезинфекцию, предупредить людей. «Мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе», — отметил тогда Зеленский.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Режим чрезвычайной ситуации на территории Украины правительство ввело 25 марта. По данным на 7 мая, в стране зарегистрировано более 13 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2, 340 человек скончались.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Правительство Украины, коронавирус, эпидемия
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