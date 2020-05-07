Правительство Украины ослабило карантин и продлило его до 22 мая
Правительство Украины продлило карантинные меры, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, до 22 мая. Одновременно с этим кабмин внес многочисленные послабления в карантинный режим, начав первый этап отмены ограничений.
Постановление правительства № 343 датировано 4 мая, однако оно не было опубликовано ранее.
Насколько ослаблены ограничительные меры:
- разрешена работа объектов торговли и бытового обслуживания населения при условии, что персонал примет соответствующие меры предосторожности (защита лица, рук и глаз). Покупатели и клиенты также должны носить маски или респираторы, а в помещении одновременно не должно находиться более одного посетителя на 10 кв. м;
- предприятия общественного питания при наличии открытых (летних) террас могут принимать и обслуживать посетителей при условии, что между соседними стульями или сиденьями будет не менее 1,5 метра, а за одним столом будут сидеть не более двух человек (не считая детей до 14 лет);
- театрам, циркам и концертным организациям разрешили проводить репетиции без зрителей при условии, что в них принимают участие не более 50 человек с обязательным использованием средств защиты;
- разрешена также работа нотариусов, аудиторов, психологов и стоматологов;
- разрешены как индивидуальные занятия спортом (бег, езда на велосипеде, фигурное катание и т.д.), так и групповые для любителей и профессиональных спортсменов, сборных при соблюдении противоэпидемических мер, одной из которых является наличие в помещении не более одного человека на 1 кв. м;
- музеям и историко-культурным учреждениям разрешено работать на усмотрение собственников или органов управления, в том числе принимать посетителей. При этом персонал и посетители должны быть обеспечены средствами защиты лица, глаз и рук;
- сняты ограничения на работу издательств, СМИ и производителей аудиовизуальной продукции. На съемочной площадке при этом должны находиться не более 50 человек, обеспеченных средствами защиты.