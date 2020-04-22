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Подрядчик НОВАТЭКа приостановил работы в Мурманской области из-за вируса

Подрядчик «НОВАТЭК-Мурманск» компания «Велесстрой» заявила о приостановке строительных работ в селе Белокаменка, где зарегистрировали больше всего людей с коронавирусом. На прошлой неделе в НОВАТЭКе признали заражение сотрудников
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Порт компании «Новатэк» в поселке Белокаменка
Порт компании «Новатэк» в поселке Белокаменка (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

В селе Белокаменка Кольского района Мурманской области приостановили работы подрядчика «НОВАТЭК-Мурманск» «Велесстрой», у сотрудников которого обнаружили COVID-19. Об этом сообщается на сайте подрядной компании.

«Данная мера необходима для проведения работ по полной дезинфекции объектов в вахтовом жилом городке», — говорится в сообщении.

«Велесстрой» утверждает, что работающих на строительстве верфи сотрудников направят на двухнедельную самоизоляцию. Эта мера будет применяться только к тем, чьи результаты тестов на коронавирус дважды оказались отрицательными. Подрядчик НОВАТЭКа указывает, что на десятый день карантина работники пройдут третий обязательный тест. Если результат вновь будет отрицательным, они смогут вернуться домой, где будут находиться до распоряжения вновь отправиться на стройку.

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Изолированных работников разместят в отелях, домах отдыха и пансионатах, но за пределами площадки строительства и Мурманской области. Согласно сообщению, компания продолжит исполнять свои контрактные обязательства перед сотрудниками.

На проекте работает более десяти подрядных организаций. «Частичная приостановка» работ «Велесстроя» никак не повлияет на реализацию проекта «Арктик СПГ-2», — сказал РБК представитель НОВАТЭКа.

НОВАТЭК подтвердил COVID-19 у сотрудников подрядчика в Мурманской области
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Фото: Россети Северо-Запад

Губернатор региона Андрей Чибис 15 апреля заявил, что в Белокаменке коронавирусом заразились 206 человек, что составляло 77% от общего количества зараженных в регионе. Чибис отметил, что большинство случаев зарегистрировано среди людей, задействованных для работы на стройке НОВАТЭКа. Губернатор также указал, что очагом заражения стала подрядная компания «Велесстрой», инфекцию занес, предположительно, гражданин Киргизии. На стройке, по его словам, работает свыше 9 тыс. человек.

«Новая газета» без ссылки на источник утверждала, что к 15 апреля за сутки заразились 125 человек, все — сотрудники подрядчиков НОВАТЭКа, который создает в Мурманской области центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Глава компании Леонид Михельсон утверждал, что до конца года компания введет эту верфь в строй, и назвал ЦСКМС заводом по созданию СПГ-заводов.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Позже представитель НОВАТЭКа подтвердил РБК, что у ряда работников подрядных организаций подтвердился коронавирус без выраженных симптомов. Точное количество зараженных он не называл.

Представитель компании заверил, что подрядчики приняли все необходимые меры, чтобы инфекция не распространилась, ситуация находится под контролем, а работы идут в соответствии с планом.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Как сообщил оперштаб Мурманской области по данным на 23:30 21 апреля, количество зараженных в Белокаменке выросло до 367 человек.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: НОВАТЭК, Мурманская область, коронавирус
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