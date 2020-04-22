Подрядчик НОВАТЭКа приостановил работы в Мурманской области из-за вируса

Подрядчик «НОВАТЭК-Мурманск» компания «Велесстрой» заявила о приостановке строительных работ в селе Белокаменка, где зарегистрировали больше всего людей с коронавирусом. На прошлой неделе в НОВАТЭКе признали заражение сотрудников

Порт компании «Новатэк» в поселке Белокаменка (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

В селе Белокаменка Кольского района Мурманской области приостановили работы подрядчика «НОВАТЭК-Мурманск» «Велесстрой», у сотрудников которого обнаружили COVID-19. Об этом сообщается на сайте подрядной компании.

«Данная мера необходима для проведения работ по полной дезинфекции объектов в вахтовом жилом городке», — говорится в сообщении.

«Велесстрой» утверждает, что работающих на строительстве верфи сотрудников направят на двухнедельную самоизоляцию. Эта мера будет применяться только к тем, чьи результаты тестов на коронавирус дважды оказались отрицательными. Подрядчик НОВАТЭКа указывает, что на десятый день карантина работники пройдут третий обязательный тест. Если результат вновь будет отрицательным, они смогут вернуться домой, где будут находиться до распоряжения вновь отправиться на стройку.

Изолированных работников разместят в отелях, домах отдыха и пансионатах, но за пределами площадки строительства и Мурманской области. Согласно сообщению, компания продолжит исполнять свои контрактные обязательства перед сотрудниками.