Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции

Екатерина Жигалова (Фото: kublova / VK)

Помощница главы закрытого города Александровска в Мурманской области Екатерина Жигалова и ее коллеги, которых критиковали в соцсетях за публикацию фотографии «с морской рыбалки» в условиях ограничительных мер, по распоряжению руководства занималась проверкой документов у экипажа маломерных судов. Об этом РБК сообщил ее руководитель, глава закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Александровск Семен Кауров.

По его словам, губернатор Мурманской области с 24 апреля разрешил рыбалку в регионе, а также обязал руководителей районных и городских администраций определить порядок использования гражданами маломерных судов и обеспечить контроль за его соблюдением.

«Я издал соответствующее распоряжение, сформировал комиссию, куда вошли представитель администрации Александровска Екатерина Жигалова и сотрудники муниципального казенного учреждения «Центр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». Они на катере вышли проверять у экипажа судов специальные разрешения. Катер этот — не МЧС, он наш, муниципальный. Предназначен для осуществления контроля и спасения людей на воде», — отметил глава Александровска.

Кроме того, по его словам, члены комиссии проверяли регистрацию экипажа по месту жительства. Согласно постановлению губернатора, только жители Александровска имеют право на выход в море на территории ЗАТО, уточнил Кауров.

«Они проверили несколько судов и вернулись обратно. Но, к моему большому сожалению, по пути смогли еще рыбы поймать. Нюансы есть. Мы сейчас проведем проверку, если будут нарушения, то накажем. Я пока не вижу нарушений, кроме того, что они были не в масках. Но на сегодняшний день у нас нет инфицированных граждан», — добавил градоначальник.