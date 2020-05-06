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Пандемия коронавируса ,  
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Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции

Екатерина Жигалова
Екатерина Жигалова (Фото: kublova / VK)

Помощница главы закрытого города Александровска в Мурманской области Екатерина Жигалова и ее коллеги, которых критиковали в соцсетях за публикацию фотографии «с морской рыбалки» в условиях ограничительных мер, по распоряжению руководства занималась проверкой документов у экипажа маломерных судов. Об этом РБК сообщил ее руководитель, глава закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Александровск Семен Кауров.

По его словам, губернатор Мурманской области с 24 апреля разрешил рыбалку в регионе, а также обязал руководителей районных и городских администраций определить порядок использования гражданами маломерных судов и обеспечить контроль за его соблюдением.

«Я издал соответствующее распоряжение, сформировал комиссию, куда вошли представитель администрации Александровска Екатерина Жигалова и сотрудники муниципального казенного учреждения «Центр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». Они на катере вышли проверять у экипажа судов специальные разрешения. Катер этот — не МЧС, он наш, муниципальный. Предназначен для осуществления контроля и спасения людей на воде», — отметил глава Александровска.

Кроме того, по его словам, члены комиссии проверяли регистрацию экипажа по месту жительства. Согласно постановлению губернатора, только жители Александровска имеют право на выход в море на территории ЗАТО, уточнил Кауров.

«Они проверили несколько судов и вернулись обратно. Но, к моему большому сожалению, по пути смогли еще рыбы поймать. Нюансы есть. Мы сейчас проведем проверку, если будут нарушения, то накажем. Я пока не вижу нарушений, кроме того, что они были не в масках. Но на сегодняшний день у нас нет инфицированных граждан», — добавил градоначальник.

Фотографии чиновницы на морской рыбалке были опубликованы в сообществе «ЗАТО Александровск» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации сообщества, Жигалова выложила снимки на личной странице во «ВКонтакте». Фото вызвали возмущение некоторых подписчиков, они призвали уволить чиновницу за нарушение режима самоизоляции.

В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан. Люди, занятые на беспрерывном производстве, госслужбе и других предприятиях, которые не остановили деятельность из-за коронавируса, могут покидать дома на основании выданных работодателем документов.

По состоянию на 6 мая в Мурманской области выявлен 2271 случай коронавирусной инфекции.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Мурманская область, Александровск, ЗАТО, коронавирус, карантин, пандемия ..., рыбалка, новости РБК
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