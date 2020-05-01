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Пандемия коронавируса ,  
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На стройке верфи НОВАТЭКа в Мурманской области умерла женщина

Фото: belokamenkaa / VK
Фото: belokamenkaa / VK

На стройплощадке в Белокаменке Мурманской области умерла женщина, говорится в сообщении оперштаба по борьбе с эпидемией коронавируса Мурманской области «ВКонтакте».

По его данным, она была сотрудницей одной из подрядных организаций. Отмечается, что оба теста женщины были отрицательными, она не обращалась к медикам или в аэромобильный госпиталь.

Причина смерти женщины пока не называется, она будет установлена после проведения судмедэкспертизы.

Погибшая была сотрудницей компании «Велесстрой», которая является подрядной организацией на строительстве верфи НОВАТЭКа в Белокаменке, сообщила РБК представитель «Велесстроя». Она уточнила РБК, что речь идет об их сотруднице 1969 года рождения. Причины смерти сотрудницы уточняются, добавила она.

РБК направил запрос представителю «Велесстроя».

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

О том, что в Белокаменке заразились коронавирусом рабочие, задействованные в стройке НОВАТЭКа, стало известно в середине апреля. К концу месяца число заразившихся там превысило 1 тыс. человек. 22 апреля стало известно, что работы «Велесстроя», подрядчика «НОВАТЭК-Мурманск», у сотрудников которого обнаружили коронавирус, приостановлены.

«Коммерсантъ» сообщал, что НОВАТЭК планирует разместить всех заболевших и находящихся под подозрением рабочих на круизном пароме «Принцесса Анастасия», который обычно курсирует между Санкт-Петербургом и Скандинавией. Судно должно прибыть в Мурманск 2 мая.

По информации на сайте компании НОВАТЭК, у Белокаменки возводят Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. «Центр будет включать два сухих дока <...> и мощности для изготовления модулей верхних строений. Он создаст современную техническую базу СПГ-технологий в России, новые рабочие места в области инженерных разработок и производства, а также внесет вклад в экономическое развитие региона», — говорится в сообщении. На верфи будут строить и оснащать оборудованием плавучие железобетонные конструкции для создания морских сооружений.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Мурманская область, жертвы
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