Мадуро сообщил о задержании еще троих подозреваемых в попытке вторжения

В Венесуэле задержали еще трех наемников, пытавшихся проникнуть на территорию республики. Об этом сообщил в эфире государственного телевидения президент страны Николас Мадуро, видеозапись опубликована на его странице в Twitter.

«Сегодня мы захватили еще трех наемников. Мы сейчас ищем и задержим всех, кто продал свою родину» — заявил Мадуро.

3 мая венесуэльские власти сообщили о предотвращении высадки группы вооруженных наемников в районе берегов штата Ла-Гуайра. По данным МВД страны, они планировали совершить теракты, убить лидеров правительства и провести государственный переворот.

Мадуро заявил, что нападавшие готовили на него покушение. Затем он сообщил, что в плен взяты 13 человек, среди которых были американцы и сотрудники охраны президента США Дональда Трампа. 6 мая власти Венесуэлы опубликовали видеозапись, на которой один из захваченных граждан США в ходе допроса говорил, что его группа планировала захватить аэропорт Каракаса.