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Мадуро сообщил о задержании еще троих подозреваемых в попытке вторжения

В Венесуэле задержали еще трех наемников, пытавшихся проникнуть на территорию республики. Об этом сообщил в эфире государственного телевидения президент страны Николас Мадуро, видеозапись опубликована на его странице в Twitter.

«Сегодня мы захватили еще трех наемников. Мы сейчас ищем и задержим всех, кто продал свою родину» — заявил Мадуро.

3 мая венесуэльские власти сообщили о предотвращении высадки группы вооруженных наемников в районе берегов штата Ла-Гуайра. По данным МВД страны, они планировали совершить теракты, убить лидеров правительства и провести государственный переворот.

Мадуро заявил, что нападавшие готовили на него покушение. Затем он сообщил, что в плен взяты 13 человек, среди которых были американцы и сотрудники охраны президента США Дональда Трампа. 6 мая власти Венесуэлы опубликовали видеозапись, на которой один из захваченных граждан США в ходе допроса говорил, что его группа планировала захватить аэропорт Каракаса.

Помпео опроверг причастность США к попытке вторжения в Венесуэлу
Политика
Фото: Andrew Harnik, Pool / AP

По словам Мадуро, наемники обучались в Колумбии, власти которой их финансировали при поддержке США. В свою очередь, Министерство иностранных дел Колумбии опровергло причастность страны к попытке морского вторжения в Венесуэлу.

Также Мадуро возлагал ответственность за вторжение боевиков из Колумбии в Венесуэлу на временного поверенного в делах США в стране Джеймса Стори. Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США непричастны к попытке вооруженного вторжения наемников.

Теги: Николас Мадуро, Венесуэла
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