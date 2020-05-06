Задержанный в Венесуэле американец заявил о планах захватить аэропорт

Люк Денман (в центре) (Фото: Reuters)

Один из задержанных в Венесуэле граждан США Люк Денман заявил во время допроса, что задачей его группы был захват аэропорта Каракаса. Видеозапись допроса опубликована в Twitter президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Мы должны были добраться до Венесуэлы, попасть в Каракас и захватить аэропорт», — говорит Денман.

Мадуро 5 мая объявил о задержании двух граждан США Люка Денмана и Аарона Берри, участвовавших в попытке вторжения в страну. Президент Венесуэлы уточнил, что в плен взяты 13 наемников.

За день до этого глава Министерства внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили попытку вторжения в страну.



«Утром 3 мая была предотвращена попытка морского вторжения группой террористов-наемников из Колумбии, планировавших совершить в стране террористические акты, убийства лидеров правительства, а также поселить среди людей хаос и организовать государственный переворот», — сказал Ревероль.



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