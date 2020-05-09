Помпео опроверг причастность США к попытке вторжения в Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Венесуэлы в дезинформации. Вашингтон не руководил попыткой вторжения в республику, а старания Каракаса представить президента Венесуэлы Николаса Мадуро жертвой некорректны, заявил он

Фото: Andrew Harnik, Pool / AP

США не причастны к попытке вооруженного вторжения наемников в Венесуэлу, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Бену Шапиро. Стенограмма опубликована на сайте Госдепартамента.

«Мы этим не руководили. Я знаю, что [президент Венесуэлы Николас] Мадуро пытается представить все именно таким образом», — сказал Помпео.

По его словам, попытка представить Мадуро в качестве жертвы в этой ситуации выглядит некорректно. «Я не удивлюсь, если в конце мы узнаем, что режим [в Каракасе] задолго узнал [о предстоящей попытке] и воспользовался этой возможностью для дезинформации», — заявил Помпео.

О том, что США не причастны к случившемуся в Венесуэле, объявил и Совет национальной безопасности. «Правительство США не имело никакого отношения к недавним событиям, якобы имевшим место в Венесуэле. Утверждения об обратном не заслуживают доверия. Если бы это была спланированная США операция, как утверждает Мадуро, которому предъявлены обвинения в наркотерроризме, она была бы открытой, прямой и эффективной», — заявили в совете.