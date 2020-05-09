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Помпео опроверг причастность США к попытке вторжения в Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Венесуэлы в дезинформации. Вашингтон не руководил попыткой вторжения в республику, а старания Каракаса представить президента Венесуэлы Николаса Мадуро жертвой некорректны, заявил он
Фото: Andrew Harnik, Pool / AP
Фото: Andrew Harnik, Pool / AP

США не причастны к попытке вооруженного вторжения наемников в Венесуэлу, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Бену Шапиро. Стенограмма опубликована на сайте Госдепартамента.

«Мы этим не руководили. Я знаю, что [президент Венесуэлы Николас] Мадуро пытается представить все именно таким образом», — сказал Помпео.

По его словам, попытка представить Мадуро в качестве жертвы в этой ситуации выглядит некорректно. «Я не удивлюсь, если в конце мы узнаем, что режим [в Каракасе] задолго узнал [о предстоящей попытке] и воспользовался этой возможностью для дезинформации», — заявил Помпео.

О том, что США не причастны к случившемуся в Венесуэле, объявил и Совет национальной безопасности. «Правительство США не имело никакого отношения к недавним событиям, якобы имевшим место в Венесуэле. Утверждения об обратном не заслуживают доверия. Если бы это была спланированная США операция, как утверждает Мадуро, которому предъявлены обвинения в наркотерроризме, она была бы открытой, прямой и эффективной», — заявили в совете.

Мадуро заявил о задержании двух сотрудников охраны Трампа
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Фото: Matias Delacroix / AP

МВД Венесуэлы сообщило, что 3 мая силовики предотвратили высадку группы вооруженных наемников в районе берегов штата Ла-Гуайра. По данным ведомства, они планировали совершить теракты, убить лидеров правительства и провести государственный переворот.

По словам Мадуро, нападавшие готовили на него покушение. Наемники обучались в Колумбии, власти которой при поддержке американского правительства финансировали их, заявил он. Министерство иностранных дел Колумбии в свою очередь причастность страны к попытке морского вторжения в Венесуэлу опровергло.

В плен были взяты 13 человек, которые участвовали в попытке вторжения, двое из них оказались сотрудниками охраны президента США Дональда Трампа, сообщил Мадуро. 6 мая власти Венесуэлы опубликовали видеозапись, на которой один из захваченных граждан США в ходе допроса заявил, что его группа планировала захватить аэропорт Каракаса.

Позднее Мадуро заявил, что ответственность за вторжение боевиков из Колумбии в Венесуэлу несет временный поверенный в делах США в стране Джеймс Стори. По его словам, после того как Стори выгнали из Венесуэлы, он обосновался в столице Колумбии Боготе.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Майк Помпео, Венесуэла
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