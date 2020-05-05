Мадуро заявил о задержании двух сотрудников охраны Трампа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
Европейские ученые создали побеждающее коронавирус антитело Общество, 13:40 СК назвал возможную причину пожара с шестью погибшими в Подмосковье Общество, 13:32 ВОЗ выразила обеспокоенность из-за проведения парада Победы в Минске Общество, 13:31 Египетского теннисиста пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи Спорт, 13:23 Как избавиться от привычки трогать лицо Стиль, 13:07 Лукашенко сообщил о запланированном разговоре с Путиным Политика, 13:02 Эксперты назвали самые востребованные профессии после пандемии Общество, 12:52 СКА продлил соглашение с финским форвардом Аалтоненом Спорт, 12:48 На пенсию в 35 лет — легко. Рассказываем о движении FIRE Quote, 12:47 Почему курс Bitcoin превысит $100 000. CEO Pantera Capital объяснил Крипто, 12:45 Как совместить уборку и спорт в изоляции: 5 упражнений Стиль, 12:40 Новые штрафы ГИБДД — 2020: к чему готовиться водителям Авто, 12:33 В Крыму умер первый пациент с коронавирусом Общество, 12:25 Глава UFC объяснил незаинтересованность Нурмагомедова в бое с Макгрегором Спорт, 12:18
Новости без коронавируса ,  
0 

Мадуро заявил о задержании двух сотрудников охраны Трампа

Власти Венесуэлы задержали 13 наемников, участвовавших в попытке вторжения в страну, заявил Мадуро. Один из них сообщил, что двое взятых в плен американцев состояли в охране президента США Дональда Трампа, отметил он
Фото: Matias Delacroix / AP
Фото: Matias Delacroix / AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о задержании двух граждан США, участвовавших в попытке вторжения в страну, передает местный телеканал teleSUR.

«Среди захваченных в плен — предатель Антонио Секера и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что среди захватчиков было два американца из охраны [президента США] Дональда Трампа», — заявил Мадуро.

Он также назвал имена задержанных граждан США: ими оказались Люк Денман и Аарон Берри. По словам президента, в плен взяты уже 13 наемников, а для поиска остальных причастных к случившемуся он мобилизовал 25 тыс. военных.

Мадуро заявил о попытке покушения на себя в ходе вторжения наемников
Общество
Николас Мадуро

Ответственность за проведение операции на себя взял бывший спецназовец из Флориды Джордан Гудро, передает The Washington Post. По его словам, взятые в плен Денман и Берри также являются бывшими американскими военными, которые служили вместе с ним в Ираке и Афганистане. После того как власти Венесуэлы сообщили о срыве операции, Гудро выпустил видео, в котором заявил, что войска все еще находятся в бою.

Правоохранительные органы Венесуэлы предотвратили попытку вторжения боевиков утром 3 мая. Нападавшие, которые использовали скоростные катера, планировали провести атаку в районе берегов штата Ла-Гуайра. Боевики собирались совершить теракты, убить лидеров правительства и совершить госпереворот, сообщили в МВД Венесуэлы. В результате столкновений несколько боевиков были убиты, часть из них задержали.

По словам Мадуро, боевики, готовившие на него покушение, обучались на территории Колумбии. Их финансировали власти страны при поддержке США, заявил он. МИД Колумбии причастность страны к нападению опроверг.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Венесуэла, Николас Мадуро, США
Материалы по теме
МВД Венесуэлы сообщило о предотвращении вторжения боевиков из Колумбии
Политика
Мадуро заявил о попытке покушения на себя в ходе вторжения наемников
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter