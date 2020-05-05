Мадуро заявил о задержании двух сотрудников охраны Трампа

Власти Венесуэлы задержали 13 наемников, участвовавших в попытке вторжения в страну, заявил Мадуро. Один из них сообщил, что двое взятых в плен американцев состояли в охране президента США Дональда Трампа, отметил он

Фото: Matias Delacroix / AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о задержании двух граждан США, участвовавших в попытке вторжения в страну, передает местный телеканал teleSUR.

«Среди захваченных в плен — предатель Антонио Секера и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что среди захватчиков было два американца из охраны [президента США] Дональда Трампа», — заявил Мадуро.

Он также назвал имена задержанных граждан США: ими оказались Люк Денман и Аарон Берри. По словам президента, в плен взяты уже 13 наемников, а для поиска остальных причастных к случившемуся он мобилизовал 25 тыс. военных.

Ответственность за проведение операции на себя взял бывший спецназовец из Флориды Джордан Гудро, передает The Washington Post. По его словам, взятые в плен Денман и Берри также являются бывшими американскими военными, которые служили вместе с ним в Ираке и Афганистане. После того как власти Венесуэлы сообщили о срыве операции, Гудро выпустил видео, в котором заявил, что войска все еще находятся в бою.