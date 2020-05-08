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Мадуро раскрыл личность ответственного за вторжение боевиков

Ответственность за вторжение боевиков из Колумбии в Венесуэлу несет временный поверенный в делах США в стране Джеймс Стори. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, передает телеканал VTV.

По его словам, после того, как Стори был выдворен из Венесуэлы, он обосновался в столице Колумбии Боготе.

«В свое время мы рассекретим документы, подтверждающие ответственность Джеймса Стори за провал вооруженной операции в бухте Макуто», — сказал Мадуро.

Мадуро заявил о задержании двух сотрудников охраны Трампа
Политика
Фото: Matias Delacroix / AP

В числе других ответственных за попытку вторжения в страну президент назвал спецпосланника в Венесуэле Эллиота Абрамса и госсекретаря США Майка Помпео. По словам Мадуро, инцидент в бухте Макуто носил все черты тайной операции, «заказанной Дональдом Трампом».

Президент Венесуэлы также сообщил, что в данный момент диалог с Вашингтоном прерван. «Мы отправляли сообщения по трем различным каналам, и ответом было полное молчание», — пояснил Мадуро.

МВД Венесуэлы сообщило, что 3 мая силовики предотвратили высадку вооруженного десанта в районе берегов штата Ла-Гуайра. По данным главы ведомства Нестора Ревероля, боевики из Колумбии планировали «совершить в стране террористические акты, убийства лидеров правительства, а также поселить среди людей хаос и организовать государственный переворот».

Мадуро заявил о попытке покушения на него в ходе вторжения наемников
Общество
Николас Мадуро

После этого Мадуро заявил, что наемники преследовали цель убить его. Затем президент сообщил, что в плен взяты 13 человек, среди которых были американцы и сотрудники охраны президента США Дональда Трампа.

Власти Венесуэлы 6 мая опубликовали видеозапись, на которой один из захваченных граждан США Люк Денман заявил во время допроса, что задачей его группы был захват аэропорта Каракаса.

Теги: Николас Мадуро, Венесуэла, вторжение
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