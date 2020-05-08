Мадуро раскрыл личность ответственного за вторжение боевиков

Ответственность за вторжение боевиков из Колумбии в Венесуэлу несет временный поверенный в делах США в стране Джеймс Стори. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, передает телеканал VTV.

По его словам, после того, как Стори был выдворен из Венесуэлы, он обосновался в столице Колумбии Боготе.

«В свое время мы рассекретим документы, подтверждающие ответственность Джеймса Стори за провал вооруженной операции в бухте Макуто», — сказал Мадуро.

В числе других ответственных за попытку вторжения в страну президент назвал спецпосланника в Венесуэле Эллиота Абрамса и госсекретаря США Майка Помпео. По словам Мадуро, инцидент в бухте Макуто носил все черты тайной операции, «заказанной Дональдом Трампом».