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Пандемия коронавируса ,  
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Депутатов Госдумы массово проверят на коронавирус

Олегу Нилову измеряют температуру в рамках профилактики коронавируса (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Депутатов Государственной думы 30 марта массово проверят на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как рассказал агентству вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, депутаты получили информацию, что в понедельник у них будут брать анализы на коронавирус.

«Я так понимаю, что это будет проводиться в рабочих кабинетах депутатов, потому что в других помещениях собрать всех депутатов не представляется возможным», — сообщил Лебедев, уточнив, что узнает подробности, когда будет на работе.

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По словам депутата от КПРФ Олега Смолина, тест сдадут все парламентарии.

24 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что переводить депутатов на дистанционную работу в столь сложной ситуации было бы неправильным, поскольку сейчас народные избранники должны с особым усердием решать проблемы граждан.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Спикер отметил, что в Госдуме были введены меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, сотрудники, прибывшие из-за границы или находившиеся с такими лицами в контакте, отправлены на карантин.

Ранее 27 марта стало известно, что в московский инфекционный центр в Коммунарке поместили актера и депутата Мосгордумы Николая Губенко. У него диагностировали пневмонию, однако вызвана ли она коронавирусом, пока не ясно.

Теги: Госдума, тест, депутаты, коронавирус
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