Депутатов Госдумы массово проверят на коронавирус

Олегу Нилову измеряют температуру в рамках профилактики коронавируса (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Депутатов Государственной думы 30 марта массово проверят на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как рассказал агентству вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, депутаты получили информацию, что в понедельник у них будут брать анализы на коронавирус.

«Я так понимаю, что это будет проводиться в рабочих кабинетах депутатов, потому что в других помещениях собрать всех депутатов не представляется возможным», — сообщил Лебедев, уточнив, что узнает подробности, когда будет на работе.

По словам депутата от КПРФ Олега Смолина, тест сдадут все парламентарии.