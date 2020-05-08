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Политика ,  
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Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Днем Победы

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан стран бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте Кремля.

При этом в перечне глав государств, которым Путин отправил поздравления, нет президентов Украины и Грузии. Вместо этого Кремль указывает, что президент России поздравил «народ» Грузии и Украины.

«Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины», — сообщает Кремль.

В поздравительных посланиях говорится, что нынешние поколения должны сохранить священную память о тех, кто отстоял свободу родной земли, а также противостоять попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны и оправдать бесчеловечные преступления нацистов.

Помимо этого, российский лидер поздравил руководство и народы Франции, Великобритании и США. Он заверил, что Россия не забудет подвиг летчиков эскадрильи «Нормандия — Неман», а также советско-американское и советско-британское боевое содружество.

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Это не первый раз, когда российский президент не направил поздравления с Днем Победы лидерам Украины и Грузии. Так, в 2019 году Путин также направил поздравления народам и ветеранам двух стран.

В 2018 году Путин так же не стал направлять поздравительные телеграммы президентам Украины и Грузии с Днем Победы. Действующий на тот момент украинский лидер Петр Порошенко заявлял, что у Москвы и Киева не должно быть общих дат, поскольку «украинское государство возвращается к истокам собственной истории».

Материал дополняется

Теги: Владимир Путин, поздравление, Украина, Грузия, День Победы
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