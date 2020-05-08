Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Днем Победы

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан стран бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте Кремля.

При этом в перечне глав государств, которым Путин отправил поздравления, нет президентов Украины и Грузии. Вместо этого Кремль указывает, что президент России поздравил «народ» Грузии и Украины.

«Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины», — сообщает Кремль.

В поздравительных посланиях говорится, что нынешние поколения должны сохранить священную память о тех, кто отстоял свободу родной земли, а также противостоять попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны и оправдать бесчеловечные преступления нацистов.

Помимо этого, российский лидер поздравил руководство и народы Франции, Великобритании и США. Он заверил, что Россия не забудет подвиг летчиков эскадрильи «Нормандия — Неман», а также советско-американское и советско-британское боевое содружество.