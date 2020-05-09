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Собянин пообещал после пандемии отметить День Победы на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех москвичей с 75-летием победы в Великой Отечественной войны и пообещал после снижения угрозы коронавируса провести праздник на улицах столицы. Об этом Собянин сказал в своем видеообращении по случаю Дня Победы.

Мэр напомнил, что юбилейная дата в столице должна была отмечаться особенно торжественно и масштабно, но мероприятиям помешало распространение коронавируса. «Когда пандемия отступит, мы обязательно выйдем на улицы Москвы, чтобы еще раз отметить всенародный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне» — сообщил мэр.

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Собянин выразил надежду, что строгие ограничения не отнимут праздничного настроения у жителей города. Он заявил, что 9 мая москвичи обязательно соберутся за столом в домашнем кругу и пожелают здоровья ветеранам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также поздравил жителей региона и ветеранов с Днем Победы. Он указал, что этот праздник имеет особое значение для каждой российской семьи.

Президент России Владимир Путин 16 апреля из-за угрозы коронавируса приостановил подготовку ко всем праздничным мероприятиям в честь Дня Победы в Москве и регионах. В столице 9 мая состоятся воздушный парад боевой авиации и салют в центре города.

Теги: Москва, День Победы, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Московская область
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