Собянин пообещал после пандемии отметить День Победы на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех москвичей с 75-летием победы в Великой Отечественной войны и пообещал после снижения угрозы коронавируса провести праздник на улицах столицы. Об этом Собянин сказал в своем видеообращении по случаю Дня Победы.

Мэр напомнил, что юбилейная дата в столице должна была отмечаться особенно торжественно и масштабно, но мероприятиям помешало распространение коронавируса. «Когда пандемия отступит, мы обязательно выйдем на улицы Москвы, чтобы еще раз отметить всенародный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне» — сообщил мэр.

Собянин выразил надежду, что строгие ограничения не отнимут праздничного настроения у жителей города. Он заявил, что 9 мая москвичи обязательно соберутся за столом в домашнем кругу и пожелают здоровья ветеранам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также поздравил жителей региона и ветеранов с Днем Победы. Он указал, что этот праздник имеет особое значение для каждой российской семьи.