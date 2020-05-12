Треть россиян заявила об экономии на еде в период самоизоляции

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России с начала карантина треть жителей страны стала тратить меньше денег на продукты питания. Об этом говорится в исследовании сервиса для поиска работы «Работа.ру» и сервиса доставки продуктов «Самокат», поступившем в РБК.

Так, 35% респондентов заявили, что сейчас они экономят на еде, 27% россиян отметили, что их бюджет на питание не изменился. Остальные 38% признались, что стали тратить на продукты больше денег, чем до карантина.

Среди тех, кто экономит на продуктах питания, 42% сообщили, что им удается сократить более половины от прежних затрат, еще 27% людей удается снизить траты более чем на четверть, 23% россиян стали тратить вдвое меньше, 8% респондентов заметили незначительную экономию.

Также большинство респондентов (72%) признались, что на карантине стали чаще готовить еду дома, 8% респондентов, напротив, перешли на еду быстрого приготовления, еще 5% — заказывают продукты из магазина, 4% — заказывают готовые блюда в кафе и ресторанах, еще 3% заказывают еду в магазинах.