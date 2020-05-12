Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
Кремлевский диетолог назвала полезные во время эпидемии продукты Общество, 05:16 Треть россиян заявила об экономии на еде в период самоизоляции Общество, 05:00 Врач назвала лучшие маски для защиты от коронавируса Общество, 04:43 В Минтруде сообщили о 7,7 млрд руб. для доплат сотрудникам соцучреждений Общество, 04:35 Во Владивостоке один человек пострадал при взрыве газа на верфи Общество, 04:17 Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за $1 млн Общество, 04:13 Twitter будет помечать и удалять записи с ложными данными по коронавирусу Технологии и медиа, 03:36 Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы Общество, 03:00 Трамп объяснил отказ от ношения медицинской маски из-за коронавируса Общество, 02:41 В ВОЗ сообщили о преобладании тяжело переносящих коронавирус пациентах Общество, 02:28 Власти разрешили ввести в эксплуатацию первый автомост из России в Китай Общество, 02:09 Трамп выступил против возобновления переговоров по торговой сделке с КНР Политика, 01:14 В Совфеде разработали план помощи ОПК для производства «гражданки» Общество, 00:48 Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми Общество, 00:39
Пандемия коронавируса ,  
0 

Треть россиян заявила об экономии на еде в период самоизоляции

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России с начала карантина треть жителей страны стала тратить меньше денег на продукты питания. Об этом говорится в исследовании сервиса для поиска работы «Работа.ру» и сервиса доставки продуктов «Самокат», поступившем в РБК.

Так, 35% респондентов заявили, что сейчас они экономят на еде, 27% россиян отметили, что их бюджет на питание не изменился. Остальные 38% признались, что стали тратить на продукты больше денег, чем до карантина.

Среди тех, кто экономит на продуктах питания, 42% сообщили, что им удается сократить более половины от прежних затрат, еще 27% людей удается снизить траты более чем на четверть, 23% россиян стали тратить вдвое меньше, 8% респондентов заметили незначительную экономию.

На фоне эпидемии COVID-19 в России выросли продажи холодильников
Общество
Фото: Rudolf / Arco Images / Global Look Press

Также большинство респондентов (72%) признались, что на карантине стали чаще готовить еду дома, 8% респондентов, напротив, перешли на еду быстрого приготовления, еще 5% — заказывают продукты из магазина, 4% — заказывают готовые блюда в кафе и ресторанах, еще 3% заказывают еду в магазинах.

После окончания карантина более половины россиян (64%) заявили о намерении брать еду на работу из дома. Еще 10% опрошенных перестанут готовить и будут питаться вне дома.

Опрос проводился на всей территории России в мае. Всего сервисы опросили 3,2 тыс. совершеннолетних, экономически активных россиян.

6 мая ЦБ сообщил, что за месяц ограничительных мер в России более чем в полтора раза выросло число тех, кто вынужден был отказаться от привычных покупок или сократить расходы. Если в начале апреля о переходе за последний месяц в режим экономии сообщили 28% респондентов, то в начале мая о том, что они принимали такие меры в последние две недели, рассказали уже 44% опрошенных. При этом расходы на покупку продуктов в последние две недели сократили 31% респондентов — чаще всего они отказывались от «лишних» овощей и фруктов, мяса и сладостей, на непродовольственные товары — 12%.

По прогнозам главного эпидемиолога Минздрава, академика РАН Николай Брико, заболеваемость COVID-19 в России начнет снижаться в июне. Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявлял, что даже выход на плато по количеству зараженных не является предвестником скорого затухания и окончания эпидемии. По его словам, эпидемии обычно проходят в три волны, когда после затухания предыдущей начинается последующая.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам еще долго придется жить с правилами, принятыми во время эпидемии. «Может быть, до конца года, если появится вакцина, может, раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит», — сказала она.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, столица еще не приблизилась к перелому. «Мы даже не в середине пути. На мой взгляд, мы в лучшем случае прошли четверть этого пути», — сказал мэр.

Теги: экономия, самоизоляция, коронавирус
Материалы по теме
ВТБ зафиксировал рост трат россиян в офлайн-магазинах
Бизнес
На фоне эпидемии COVID-19 в России выросли продажи холодильников
Общество
В РАН назвали лучшие средства для обработки продуктов от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter