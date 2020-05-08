На фоне эпидемии COVID-19 в России выросли продажи холодильников

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Во время первой стадии эпидемии COVID-19 в России увеличился спрос на холодильники и морозильные камеры. Об этом говорится в сообщении аналитической компании GfK, поступившем в РБК.

По данным GfK, россияне массово закупились новыми холодильниками и морозильными камерами. Представители компании связали это с тем, что людям понадобилось больше места для хранения продуктов, купленных в период ажиотажного спроса.

Пиковый спрос на холодильники и морозильники был отмечен в течение 11–13-й недель года (9–29 марта). На 11-й неделе (9–15 марта) спрос на холодильники вырос на 78% по сравнению с аналогичной неделей в прошлом году, а продажи морозилок выросли на 57%. На следующей неделе (16–22 марта) тренд продолжился, холодильников купили на 84% больше, а морозилок — на 151%. На 13-й неделе (23–29 марта) холодильников было продано на 46% больше, а морозилок — на 101% больше, чем в тот же период прошлого года.

В последующие недели спрос на холодильники резко упал — минус 49% по итогам 14-й недели (30 марта — 5 апреля). Однако динамика покупок морозилок ушла в отрицательную область (минус 7%) только в течение одной недели — с 6 по 12 апреля. Все остальное время она была в небольшом плюсе, а в последнюю неделю наблюдений (20–26 апреля) было продано на 17% морозилок больше, чем в прошлом году. Холодильники за это время показали спад продаж на 17%.