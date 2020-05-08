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Пандемия коронавируса ,  
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На фоне эпидемии COVID-19 в России выросли продажи холодильников

Фото: Rudolf / Arco Images / Global Look Press
Фото: Rudolf / Arco Images / Global Look Press

Во время первой стадии эпидемии COVID-19 в России увеличился спрос на холодильники и морозильные камеры. Об этом говорится в сообщении аналитической компании GfK, поступившем в РБК.

По данным GfK, россияне массово закупились новыми холодильниками и морозильными камерами. Представители компании связали это с тем, что людям понадобилось больше места для хранения продуктов, купленных в период ажиотажного спроса.

Пиковый спрос на холодильники и морозильники был отмечен в течение 11–13-й недель года (9–29 марта). На 11-й неделе (9–15 марта) спрос на холодильники вырос на 78% по сравнению с аналогичной неделей в прошлом году, а продажи морозилок выросли на 57%. На следующей неделе (16–22 марта) тренд продолжился, холодильников купили на 84% больше, а морозилок — на 151%. На 13-й неделе (23–29 марта) холодильников было продано на 46% больше, а морозилок — на 101% больше, чем в тот же период прошлого года.

В последующие недели спрос на холодильники резко упал — минус 49% по итогам 14-й недели (30 марта — 5 апреля). Однако динамика покупок морозилок ушла в отрицательную область (минус 7%) только в течение одной недели — с 6 по 12 апреля. Все остальное время она была в небольшом плюсе, а в последнюю неделю наблюдений (20–26 апреля) было продано на 17% морозилок больше, чем в прошлом году. Холодильники за это время показали спад продаж на 17%.

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Фото: Olaf Schubert / Global Look Press

Среди других отмеченных исследователями трендов — возвращение на докризисный уровень потребления товаров повседневного спроса. Это было зафиксировано на 15-й неделе (6-12 апреля). В следующие семь дней началась новая волна роста покупок в этом секторе, когда индекс реального потребления прибавил 6% по сравнению с началом марта.

«Некоторые тренды — например, индивидуальное потребление на ходу, — которые ранее выделились как долгосрочные, застопорились в развитии. Несколько иначе выглядят и перспективы ЗОЖ. Но есть тренды, которые получили из-за эпидемии дополнительный импульс», — заявил Сергей Яшко, коммерческий директор направлений GfK Rus «Потребительская панель» и «Медиаисследования».

Эксперты отметили, что изменилось поведение потребителей — оно стало более «запасливым», 52% покупателей стали брать продукты про запас. При этом речь идет не о «паническом» спросе, а о систематическом смещении «покупательских миссий покупок в период самоизоляции».

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Общество
Фото: Артем Житенев / ТАСС

Количество онлайн-покупок в секторе товаров повседневного спроса за короткое время удвоилось, сервисы дистанционной покупки и доставки продуктов стали главными бенефициарами во время самоизоляции.

Большие перспективы эксперты увидели в секторе онлайн-торговли лекарствами и фармацевтическими товарами, который уже сейчас «по оборотам лидирует среди других категорий товаров повседневного спроса в интернете».

GfK Group — немецкая исследовательская компания, которая проводит социологические и маркетинговые исследования, а также реализует собственные исследовательские проекты. Аналитический отчет подготовлен на основе индикативных недельных данных потребительской панели GfK о покупках домохозяйств, а также данных, полученных входе специального исследования GfK Consumer Panel о влиянии COVID-19 на покупателя в России и мире.

Теги: коронавирус, GfK, новости РБК
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